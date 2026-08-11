UGT resalta la necesidad de que Asturias refuerce sus capacidades productivas y competitivas

Javier Fernández Lanero e Iván Muñiz - UGT ASTURIAS

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT de Asturias subraya que Asturias necesita reforzar sus capacidades productivas y competitivas. "El futuro económico de Asturias dependerá en gran medida de su capacidad para impulsar la innovación, incrementar la productividad, fortalecer su tejido empresarial y culminar las infraestructuras estratégicas pendientes. La industria, la energía, la investigación y el desarrollo tecnológico deben seguir desempeñando un papel central en la transformación económica de Asturias", señala el Informe de Situación Sociolaboral de Asturias.

El documento ha sido presentado este martes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), dond el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha ofrecido una rueda de prensa acompañadod del secretario general de UGT Gijón, Iván Muñiz del Corro.

En las conclusiones del trabajo, se recoge que la economía asturiana continúa mostrando una notable capacidad de resistencia en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones económicas. En este marco, los niveles de afiliación a la Seguridad Social se han mantenido en máximos históricos y los sectores estratégicos, como la industria, han continuado desempeñando un papel fundamental en la generación de actividad y empleo.

Sin embargo, algunos indicadores recientes, como la evolución de la Encuesta de Población Activa (EPA), han aconsejado mantener la vigilancia sobre la evolución del mercado laboral.

Más allá de las fluctuaciones coyunturales de la economía, el principal desafío de la región continúa siendo de carácter estructural y demográfico. En este sentido, el envejecimiento de la población, la baja natalidad y las dificultades para garantizar el relevo generacional representan uno de los mayores desafíos económicos y sociales, al afectar de forma directa a la sostenibilidad de los servicios públicos, la disponibilidad de mano de obra y la competitividad del tejido productivo.

A estas dinámicas se suman las crecientes dificultades que ha afrontado la juventud para desarrollar proyectos de vida autónomos. Las complicaciones en el acceso al empleo estable y, especialmente, a una vivienda asequible retrasan los procesos de emancipación y han condicionado las expectativas de futuro de una parte importante de los jóvenes, lo que limita la capacidad de la región para retener talento y garantizar su relevo generacional.

Por otro lado, la mejora de la calidad del empleo debe seguir siendo una prioridad estratégica en la comunidad. A pesar de los avances registrados en estabilidad contractual, UGT considera que se ha hecho patente la convivencia con problemas persistentes relacionados con la temporalidad, la parcialidad involuntaria y la siniestralidad laboral, por lo que la mejora de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales se consolidan como elementos esenciales para un mercado laboral más sólido.

El informe se refiere además al proceso extraordinario de regularización y dice que ha mostrado resultados positivos en el Principado de Asturias. De las 14.161 solicitudes que se han presentado en la comunidad, aproximadamente el 70 por ciento se encuentra ya en tramitación. Esta gestión ha permitido que 3.900 personas regularizadas estén actualmente cotizando a la Seguridad Social.

Asimismo, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) contabiliza ya más de 600 personas inscritas como consecuencia de este procedimiento. Estos datos ponen de manifiesto la contribución de la población migrante al mercado laboral asturiano. De igual modo, según el sindicato, evidencian su potencial para ayudar a afrontar algunos de los principales desafíos productivos de la región.

"Favorecer su integración social y laboral constituye, por tanto, una oportunidad para fortalecer la cohesión social y responder a las necesidades presentes y futuras de la economía asturiana", subrayan desde UGT.

VIVIENDA

Fernández Lanero ha señalado la necesidad de sacar adelante propuestas en materia de vivienda. El líder sindical ha propuesto la puesta en marcha inmediata de "un servicio de intermediación" que ya existe en el País Vasco y Navarra, destinado a resolver controversias entre inquilinos y propietarios, así como conflictos derivados de cambios en las condiciones hipotecarias o incrementos de precios de alquiler.

El dirigente sindical ha insistido además en la necesidad de "un plan estructural en materia de vivienda en las comunas" vinculado a cada mandato de cuatro años, que incluya objetivos claros sobre cuántas viviendas públicas o condecidas hay que construir y dónde, garantizando que "gobierne quien gobierne tiene que ponerse en marcha" y que "no se dependa directamente de quién gobierna".