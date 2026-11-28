Convención - UGT

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Asturias ha celebrado este viernes, 27 de noviembre, su convención anual de delegados en Gijón (Asturias), una jornada en la que se han reunido cerca de 300 personas.

El objetivo de esta cita, que se viene celebrando desde 2001 con un par de años de interrupción durante la pandemia, es generar un espacio de intercambio y diálogo para los delegados de cualquier punto de Asturias y de todos los sectores que configuran esta federación.

Asimismo, la organización sindical ha puesto en valor el trabajo diario que desempeñan todas las personas que realizan acción sindical en UGT Servicios Públicos Asturias.

La jornada ha comenzado con un repaso al estado de la negociación de los asuntos clave de su acción sindical a cargo de la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y del secretario general de UGT Servicios Públicos Asturias, Fernando Alonso Cordero.

Posteriormente, el profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Sergio Arce García, ha abordado cómo se crea una campaña de desinformación y de odio, así como la forma de conocerla y comprenderla para evitar manipulaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, Isabel Araque ha destacado la importancia de preservar los servicios públicos fundamentales.

"Hemos estado hablando de la importancia de preservar los servicios públicos, es decir, la sanidad, la educación, los servicios sociales", además de abordar cuestiones relativas a la vivienda y los derechos de las mujeres.

Araque ha subrayado el modelo de acción sindical que practica la organización, afirmando que "así es como practica los delegados y delegadas de UGT Servicios Públicos, el sindicalismo útil, el sindicalismo de clase", en referencia al enfoque que caracteriza la defensa de los intereses de los trabajadores del sector público.

La responsable sindical ha insistido en la necesidad de fortalecer las relaciones sindicales como herramienta fundamental, señalando que "UGT Servicios Públicos así es como practica el sindicalismo y así es como defiende los derechos de los empleados y empleadas públicas de las distintas administraciones y de los sectores públicos de gestión privada".