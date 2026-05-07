Última hora del ERE en Capgemini: la empresa recorta el número de salidas pero mantiene el conflicto con los sindicatos

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Las negociaciones se retomarán los días 12, 13 y 14 de mayo

OVIEDO/MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica francesa Capgemini ha reducido en 31 trabajadores la afectación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, que ahora alcanzará a un máximo de 717 personas, frente a las 748 salidas iniciales, lo que supone una reducción aproximada del 4,1% y una incidencia cercana al 6,5% de la plantilla, según ha avanzado este jueves CCOO, que ha insistido en que existe margen para un recorte "mucho más significativo".

La sección sindical de CCOO-Capgemini ha concluido la quinta jornada de negociación del despido colectivo, una reunión en la que se han producido avances "parciales" en las condiciones para la plantilla.

En este contexto, la empresa ha planteado una indemnización de entre 20 y 30 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades según el tramo, una propuesta que el sindicato ha rechazado por considerarla "insuficiente".

Así, el sindicato considera que la propuesta actual de la dirección todavía dista de los objetivos mínimos necesarios para garantizar una protección adecuada.

En este sentido, la sección sindical sostiene que cualquier acuerdo debe partir, como mínimo, de las indemnizaciones equivalentes al despido improcedente, esto es, entre 33 y 45 días por año trabajado y un máximo de entre 24 y 42 mensualidades.

En cuanto al escudo social, CCOO ha conseguido ampliar los colectivos excluidos del ERE al incorporar, a los supuestos ya aceptados, la protección de parejas --para evitar que el despido afecte a ambos miembros-- y de personas trabajadoras con una discapacidad igual o superior al 33%.

En cuanto a la voluntariedad, la dirección ha mantenido el derecho de veto y ofrece primas de adhesión por tramo de edad que oscilan entre 5.000 y 8.000 euros, cuantías que CCOO ha considerado también "insuficientes" para reducir las salidas forzosas.

No obstante, el sindicato ha mantenido su firme posición de excluir también a quienes tengan a su cargo menores con una discapacidad superior al 50%.

Entre los compromisos alcanzados destacan el cómputo de la edad actuarial con la edad cumplida durante todo 2026; la ampliación del convenio especial con la Seguridad Social, extendiendo la cotización hasta los 63 años para el tramo de 55 a 62 años; y beneficios adicionales como la prórroga del seguro médico durante tres meses, la inoperatividad de los pactos de no competencia y un servicio 'premium' de 'outplacement'.

REUNIONES LA SEMANA QUE VIENE

Las negociaciones se retomarán los días 12, 13 y 14 de mayo. CCOO Capgemini ha reiterado su compromiso de actuar con firmeza y ha advertido de que, si la dirección no muestra una voluntad "real" de acercar posturas en los puntos clave, se adoptarán las medidas de presión necesarias para defender el futuro de la plantilla, compuesta por alrededor de 11.000 personas.

El proceso, que afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz), se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto.