Unicaja amplía su oferta de financiación para empresas con un servicio de anticipo de facturas

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OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reforzado su oferta de financiación para empresas con la ampliación de sus soluciones de liquidez a corto plazo, entre las que figura el servicio de factoring, que permite anticipar el cobro de facturas.

Según ha informado este miércoles la entidad, esta medida se enmarca en su Plan Estratégico 2025-2027, que incluye a las empresas entre sus áreas prioritarias de crecimiento. El banco señala que cerca de 27.000 empresas clientes tienen acceso actualmente a este servicio.

El factoring permite a las empresas obtener el importe de sus facturas antes de su vencimiento, con el objetivo de facilitar la gestión de la tesorería. La entidad ha indicado que este producto está dirigido a compañías de cualquier tamaño, especialmente a aquellas con necesidades de financiación a corto plazo.

El director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, ha señalado que la entidad busca ofrecer "soluciones ágiles y ajustadas a sus necesidades reales de financiación" y ha destacado que el factoring "mejora la gestión del flujo de caja y aporta mayor certidumbre en la planificación".