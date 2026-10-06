Unicaja apoya una nueva temporada de la Ópera de Oviedo para fomentar la cultura entre el público infantil y juvenil

La directora de Imagen, Patrocinios y Grupos de Interés de Unicaja, Gemma Sotorres, y el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, renuevan la colaboración entre ambas instituciones. - UNICAJA

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Fundación Ópera de Oviedo han renovado su convenio de colaboración para acercar, un año más, el género lírico a los escolares asturianos y al público familiar. A través de este nuevo acuerdo, la entidad continúa como Patrocinador Benefactor para la LXXIX Temporada de Ópera de Oviedo, que se desarrolla en el Teatro Campoamor.

La directora de Imagen, Patrocinios y Grupos de Interés de Unicaja, Gemma Sotorres, y el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, han firmado este acuerdo, que impulsará también el espectáculo familiar 'About Shakespeare'.

Gemma Sotorres ha explicado que facilitar a los jóvenes el acceso a la cultura y, en particular, al género lírico es "esencial". "Hacerlo de la mano de la Ópera de Oviedo constituye una garantía de calidad", ha asegurado.

Para Unicaja, ha agregado, es "primordial" colaborar con proyectos que aportan riqueza e identidad a los territorios, especialmente a aquellos en los que, como en Asturias, tienen una presencia "tan enraizada".

El presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero ha señalado que es "fundamental" fomentar la actividad y generar nuevas oportunidades de acercamiento a la ópera, especialmente entre los públicos más jóvenes. "Tenemos el compromiso de seguir trabajando para que el género lírico llegue a más personas y para despertar, desde edades tempranas, el interés y la afición por la música y por la ópera", ha explicado.