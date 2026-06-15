Unicaja y Asturgar facilitan la financiación a empresas y autónomos asturianos

El director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de Asturgar SGR, David González. - UNICAJA

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y Asturgar SGR han renovado un acuerdo de colaboración para seguir facilitando el acceso a financiación en condiciones preferentes a autónomos, emprendedores, microempresas y pymes de Asturias. El convenio amplía además el ámbito de actuación de ambas entidades mediante la incorporación de nuevas líneas específicas destinadas a cubrir necesidades de circulante y a apoyar la actividad de los trabajadores autónomos a través del programa 'AutónomÁgil'.

El acuerdo ha sido suscrito por el director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de Asturgar SGR, David González. Según ha informado Unicaja en nota de prensa, gracias a esta colaboración las empresas y autónomos avalados por Asturgar podrán acceder a una "amplia gama de soluciones financieras en condiciones ventajosas", destinadas tanto a acometer nuevas inversiones como a reforzar su liquidez y atender las necesidades derivadas de su actividad diaria.

Entre los productos incluidos en el acuerdo figuran préstamos para inversión, operaciones de financiación de circulante, leasing mobiliario y las nuevas líneas específicas incorporadas en esta renovación.

Asimismo, el convenio incorpora el programa 'AutónomÁgil', una herramienta diseñada para ofrecer respuestas ágiles y adaptadas a las necesidades de financiación de los trabajadores autónomos, uno de los colectivos con mayor peso en el tejido empresarial asturiano.

El director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, ha explicado que con esta renovación la entidad refuerza su compromiso de acompañar a los autónomos y pymes "en cada etapa de su crecimiento, facilitando el acceso a financiación para invertir, innovar y afrontar nuevos retos con mayor seguridad".

"La incorporación de nuevas líneas para circulante y del programa 'AutónomÁgil' refuerza nuestra capacidad para dar respuesta a necesidades reales de autónomos y pequeñas empresas, contribuyendo a impulsar la actividad económica y el empleo en Asturias", ha agregado Pradera.

Por su parte, el presidente de Asturgar, David González, ha destacado que la renovación de este acuerdo "reafirma el compromiso de ambas entidades con el desarrollo económico de Asturias y con el fortalecimiento de su tejido empresarial". "El objetivo es facilitar que empresas y autónomos puedan afrontar nuevos proyectos, mejorar su competitividad, impulsar procesos de innovación y sostenibilidad, así como generar actividad económica y empleo", ha resaltado.

A través del aval de Asturgar, las empresas pueden mejorar sus condiciones de acceso al crédito y disponer de instrumentos financieros adaptados a sus necesidades, mientras que Unicaja refuerza su papel como entidad financiera cercana al tejido productivo asturiano, acompañando a empresas y emprendedores en sus proyectos de crecimiento y consolidación.