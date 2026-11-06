Unicaja firma un convenio para apoyar la actividad de la Agrupación Fotográfica Semeya de Mieres - UNICAJA

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha firmado un convenio de colaboración con la Agrupación Fotográfica Semeya de Mieres para respaldar la actividad de esta entidad cultural, que cuenta con alrededor de 80 socios y trabaja en la difusión y promoción de la fotografía.

El acuerdo ha sido suscrito por la directora de Asturias Oeste y Sur de Unicaja, Ana Fonseca, y el presidente de Semeya, Carlos Salvo, en un acto en el que también ha participado la directora de la oficina de Mieres, Rut Cancelo.

La colaboración permitirá mantener el apoyo a una asociación que reúne a aficionados a la fotografía y promueve esta disciplina como forma de expresión artística y de acercamiento al entorno. Entre sus objetivos figuran generar espacios de aprendizaje, intercambio de conocimientos y participación cultural en el concejo.

Fonseca ha señalado que el compromiso con los territorios en los que está presente forma parte de la actividad de Unicaja y ha destacado el vínculo de Mieres y Asturias con los orígenes de la entidad financiera. En este sentido, ha afirmado que apoyar a asociaciones como Semeya supone contribuir a la labor de quienes enriquecen la vida cultural y social de su entorno.

Por su parte, Salvo ha agradecido la colaboración de Unicaja, que, según ha indicado, ayuda a la agrupación a alcanzar sus objetivos. El presidente de Semeya ha considerado que este apoyo a una asociación cultural sin ánimo de lucro es un ejemplo que deberían seguir otras empresas y entidades.