Unicaja firma un convenio para apoyar la actividad de la Agrupación Fotográfica Semeya de Mieres

Unicaja firma un convenio para apoyar la actividad de la Agrupación Fotográfica Semeya de Mieres
Unicaja firma un convenio para apoyar la actividad de la Agrupación Fotográfica Semeya de Mieres - UNICAJA
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 11:05
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   OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Unicaja ha firmado un convenio de colaboración con la Agrupación Fotográfica Semeya de Mieres para respaldar la actividad de esta entidad cultural, que cuenta con alrededor de 80 socios y trabaja en la difusión y promoción de la fotografía.

   El acuerdo ha sido suscrito por la directora de Asturias Oeste y Sur de Unicaja, Ana Fonseca, y el presidente de Semeya, Carlos Salvo, en un acto en el que también ha participado la directora de la oficina de Mieres, Rut Cancelo.

   La colaboración permitirá mantener el apoyo a una asociación que reúne a aficionados a la fotografía y promueve esta disciplina como forma de expresión artística y de acercamiento al entorno. Entre sus objetivos figuran generar espacios de aprendizaje, intercambio de conocimientos y participación cultural en el concejo.

   Fonseca ha señalado que el compromiso con los territorios en los que está presente forma parte de la actividad de Unicaja y ha destacado el vínculo de Mieres y Asturias con los orígenes de la entidad financiera. En este sentido, ha afirmado que apoyar a asociaciones como Semeya supone contribuir a la labor de quienes enriquecen la vida cultural y social de su entorno.

   Por su parte, Salvo ha agradecido la colaboración de Unicaja, que, según ha indicado, ayuda a la agrupación a alcanzar sus objetivos. El presidente de Semeya ha considerado que este apoyo a una asociación cultural sin ánimo de lucro es un ejemplo que deberían seguir otras empresas y entidades.

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