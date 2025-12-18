Unicaja, patrocinador oficial del Real Oviedo, lanza una nueva tarjeta de débito dedicada al equipo carbayón

Tarjetas de Unicaja por el centenario del Real Oviedo. - UNICAJA

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS9

Unicaja, patrocinador oficial del Real Oviedo, ha lanzado una nueva tarjeta de débito dedicada al equipo carbayón en su centenario. El banco afirma que de este modo refuerza su compromiso con el deporte y con la afición oviedista.

Según informa la entidad bancaria, en concreto, cuenta con un diseño exclusivo, en el que destaca el color azul del club y su bandera, así como el lema de su centenario, 'Real Oviedo, alma invencible'.

La nueva tarjeta ya puede ser contratada en la red de oficinas de Unicaja y, próximamente, también a través de la banca digital. En cuanto a sus funcionalidades, dispone de las propias de la tarjeta estándar de la entidad.

Por otra parte, en el marco del apoyo que Unicaja da al Real Oviedo, ha organizado una experiencia por la que cinco aficionados clientes del banco (más acompañante) - podrán disfrutar el próximo mes de febrero, en la ciudad deportiva El Requexón, de un encuentro con dos jugadores, así como participar en una sesión de firma de autógrafos.

Para ello, Unicaja llevará a cabo un sorteo el 2 de febrero en su oficina principal de Oviedo, en la plaza de la Escandalera. Para participar, los clientes podrán depositar del 7 al 30 de enero un cupón en una urna situada en el interior de la sucursal.