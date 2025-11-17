Unicaja renueva su colaboración con la Universidad de Oviedo PARA los premios a los mejores expedientes

El director de Banca de Empresas Norte de Unicaja, José Marcos Fernández, y la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque. - UNICAJA

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja volverá a colaborar este año con la Universidad de Oviedo en los premios a los mejores expedientes académicos, tras la renovación del convenio que ambas instituciones han firmado de cara a la celebración del día de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la universidad, el próximo 24 de noviembre.

En virtud del acuerdo, la entidad financiera entregará el Premio Unicaja al Mejor Expediente de la Universidad de Oviedo, así como los galardones a los mejores expedientes del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Economía.

El convenio se rubricó en un acto celebrado en la Sala de Prensa del Edificio Histórico, con la presencia del director de Banca de Empresas Norte de Unicaja, José Marcos Fernández, y la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque.

Fernández ha subrayado "la importancia de colaborar con la Universidad dando respaldo a estos premios, que visibilizan a través de nuestros estudiantes valores tan importantes como el esfuerzo, la constancia y la excelencia". También ha reafirmado el compromiso de Unicaja con "promover y facilitar el acceso a la formación universitaria como instrumento para la futura integración en el mercado laboral".

Por su parte, Luque ha agradecido el apoyo sostenido de la entidad financiera, destacando que el acuerdo "demuestra la apuesta por el talento joven y la relevancia del trabajo conjunto para impulsar una educación de calidad y contribuir al desarrollo social". La vicerrectora ha señalado que la renovación del compromiso "pone en valor la promoción de la excelencia académica y el respaldo al futuro de los estudiantes".

PREMIADOS

La Universidad de Oviedo ha hecho pública recientemente la resolución de los Premios Santa Catalina. El Premio Unicaja al Mejor Expediente del curso 2024/2025 recaerá en Juan Villazón Vallina, graduado en Filosofía.

El reconocimiento a los mejores expedientes del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Economía será para David Rodríguez Suárez y Ainara Calleja Álvarez, respectivamente.