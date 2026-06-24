La unidad de neurorrehabilitación de Avilés comenzará a funcionar el lunes en el centro de salud de El Quirinal

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha inaugurado hoy la unidad de neurorrehabilitación ambulatoria del centro de salud de El Quirinal, en Avilés. - GOBIERNO DE ASTURIAS

AVILÉS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha inaugurado este miércoles la unidad de neurorrehabilitación ambulatoria del centro de salud de El Quirinal, en Avilés, que comenzará a recibir pacientes el 29 de junio. Con este equipamiento, la comarca contará con un servicio especializado para la atención integral de personas con daño cerebral adquirido.

La unidad proporcionará tratamiento intensivo, ambulatorio y multidisciplinar a pacientes que han sufrido un daño cerebral, de modo que puedan continuar su proceso de recuperación en su entorno y sin necesidad de permanecer hospitalizados. Este modelo asistencial facilita la rehabilitación funcional y mejora la continuidad de los cuidados.

La infraestructura tendrá capacidad para atender hasta 25 pacientes al día y comenzará a funcionar en horario de tarde con un equipo integrado por un facultativo, tres fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales, dos logopedas, una técnica en cuidados auxiliares de enfermería y un celador.

Los pacientes se beneficiarán de un tratamiento rehabilitador ambulatorio de dos o tres sesiones semanales, adaptado a sus necesidades, con el objetivo de mejorar su autonomía, su capacidad funcional y su calidad de vida. Este modelo se basa en la actuación coordinada de distintas disciplinas, especialmente fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, a las que se suma el trabajo de apoyo al paciente y su entorno familiar.

La unidad está dirigida a personas con secuelas derivadas de ictus, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, hemorragias cerebrales, lesiones cerebrales anóxicas, lesiones medulares, enfermedades neurodegenerativas o parálisis cerebral, entre otros procesos neurológicos que pueden ocasionar alteraciones motoras, cognitivas, del lenguaje o de la conducta. La adecuación de los espacios para la puesta en marcha del equipamiento ha supuesto una inversión de 38.146,81 euros.

AVANCES EN ATENCIÓN NEUROLÓGICA

La apertura de la unidad de neurorrehabilitación de El Quirinal supone un nuevo paso en el despliegue del programa de neurorrehabilitación ambulatoria del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), puesto en marcha como experiencia piloto en agosto de 2022 y ampliado en noviembre de 2024, tanto en el número de patologías atendidas como en el tiempo máximo de tratamiento, que pasó de seis a doce meses para ajustarse mejor a las necesidades reales de recuperación.

Hasta ahora, contaban con estas unidades los hospitales de Cangas del Narcea y Jarrio y los centros de salud de Llanes y L'Infiestu. Con la apertura de la unidad, se refuerza la atención al daño cerebral adquirido y se acercan servicios especializados a la población de la comarca avilesina.

La consejera ha destacado que esta unidad permite avanzar en un modelo asistencial basado en la proximidad, la equidad y la atención integral, ya que evita desplazamientos innecesarios, favorece la permanencia de los pacientes en su entorno habitual y mejora la coordinación entre la atención primaria y la atención hospitalaria.

Además, en el último trimestre del año, el Hospital Universitario San Agustín de Avilés contará con una unidad de ictus para ofrecer asistencia especializada, integral y multidisciplinar a las personas que sufran un ataque cerebrovascular, por lo que esta área sanitaria dispondrá de recursos especializados de primer nivel para la atención a pacientes con daños cerebrales.