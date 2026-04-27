Unidad sindical en Gijón por el 1 de mayo: CCOO y UGT piden salarios altos y reducir la jornada

Los secretarios generales de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, presentan en rueda de prensa la manifestación del 1 de mayo.- EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Asturias saldrán a la calle unidos el próximo viernes 1 de mayo en Gijón para reivindicar mejores salarios para la clase trabajadora, la reducción de jornada y el derecho a la vivienda. La manifestación unitaria partirá de la Plaza de Toros de Gijón a las 12.00 horas para terminar en el Paseo de Begoña.

Los secretarios generales de ambas organizaciones, José Manuel Zapico (CCOO) y Javier Fernández Lanero (UGT), han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que han detallado los objetivos de la manifestación del 1 de mayo, que este año tendrá por lema 'Derechos y no trincheras'.

Según ha explicado Zapico, el actual momento de crecimiento económico en España es "oportuno" para exigir una redistribución de la riqueza a través de la subida de salarios, así como la mejora de los servicios públicos.

Los principales objetivos de la manifestación serán exigir la subida de salarios, la reducción de la jornada laboral, el derecho a una vivienda digna y la salud laboral y la seguridad en el trabajo. También defenderán la regularización de inmigrantes ilegales para que "puedan vivir con dignidad" y con contratos de trabajo, además de realizar una defensa de la industria asturiana y denunciar "agravios" como el peaje del Huerna.

"Las organizaciones sindicales estamos fuertes, tenemos músculo y capacidad", ha asegurado Zapico.

Lanero, por su parte, ha secundado los objetivos de la manifestación y ha mencionado además la exigencia de que finalicen las guerras en Gaza, Ucrania e Irán, mostrando su rechazo a las políticas de Donald Trump en EEUU. Ambos dirigentes han coincidido en reivindicar la Unión Europea como ejemplo de derechos y libertades frente al auge de la extrema derecha.

En este punto, el líder de UGT ha advertido del "riesgo de la extrema derecha" también en España, tras el acuerdo de investidura de Extremadura entre PP y Vox, en el que hablan de la "prioridad nacional". "Prioridad nacional es odio, es racismo, es odio al diferente y a los pobres", ha criticado Lanero, quien ha defendido la regularización de inmigrantes.

En materia de salud laboral, Lanero ha criticado que la CEOE no haya querido firmar la nueva ley de prevención de riesgos laborales y ha exigido a las empresas que cambien de parecer para lograr una ley "del siglo XXI".

"Frente al ruido, la intolerancia, la ultraderecha, está la negociación, la presión, los derechos y eso se consigue con más sindicatos y movilización", ha defendido Lanero.