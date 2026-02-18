La Unión de Comerciantes estudia presentar un recurso contra el acuerdo de Consejo de Gobierno que declara PIER a Costco

Rueda de prensa del gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Fernando Clavijo, junto a la asesora legal y ex gerente de la entidad, Carmen Moreno, en la sede de la entidad, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Fernando Clavijo, junto a la asesora legal y ex gerente de la entidad, Carmen Moreno, han avanzado que estudian la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo, con la petición de medidas cautelares, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobó la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para la implantación de Costco en Siero.

Ambos, en rueda de prensa en la sede de la entidad, en Gijón, han asegurado que el informe realizado por Sekuens para justificar la citada declaración de PIER fue hecho para que encajara este proyecto, que, según ellos, no cumple con la Ley.

Clavijo ha remarcado que llevan años oyendo que el comercio local debe adaptarse, pero ha defendido que se haga "con las mismas reglas del juego". Para él, el riesgo es convertir una herramienta excepcional en un "atajo".

"Si se abre la puerta a que existen reglas a la carta, para quien tiene más capacidad de inversión, los que se rompen es la igualdad de condiciones, la seguridad jurídica y la confianza en la planificación", ha alertado.

"CHAPUZA JURÍDICA"

Moreno, por su lado, ha considerado el informe de Sekuens "una chapuza jurídica de nivel máster". Es más, ha sostenido que el PIER ha sido utilizado como instrumento "para saltarse tres normas urbanísticas diferentes".

Sobre ello, ha citado el Plan Parcial del polígono industrial de Bobes, que depende del Gobierno asturiano, el Plan General de Ordenación de Siero, que corresponde al Ayuntamiento sierense, y las directrices sectoriales.

Ha apuntado, asimismo, que la empresa Costco dice cumplir cuatro o cinco los seis puntos que establece la ley, pero la agencia Sekuens solo le reconoce dos, que es el mínimo exigible.

Moreno ha explicado que la Ley habla de inversión en materia de cualificación del capital humano orientada a una industria sostenible, industria, entendemos, empresa, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género.

Para ella, para que sea reconocida como sostenible, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género, la agencia Sekuens tenía que haber admitido que cumplía el requisito del punto anterior, "cosa que no admite", ha recalcado.

"Difícilmente vas a poder tener una inversión formativa en lo que no eres", ha indicado, para después recalcar que no se cumple tampoco, ya que se reduce a 9,33 horas por empleado y año en las siguientes materias: Prevención de riesgos, operaciones, seguridad informática, acoso laboral y corrupción.

Formación que ha apuntado nada tiene que ver con industria sostenible y digital, salvo quizás seguridad informática. "Si 9,33 horas de formación al año es una inversión que declare un proyecto estratégico, lo será cualquiera", ha advertido. Una formación que la empresa deberá planificar con los servicios públicos del Principado, por lo que da a entender que es a futuro.

Otro de los puntos que avala el ser un PIER es el referido a aquellas inversiones que generen cohesión y vertebración territorial, sobre todo desarrollo socioeconómico en las zonas más desfavorecidas en la transición hacia una industria sostenible y digital.

A este respecto, Moreno ha sostenido que el informe "cambia la ley" y se centra en que Costco cumple este punto porque favorece la implantación de una inversión en un territorio que demanda diversificación económica y generación de empleo sostenible.

"Lo primero que no puede hacer un informe es cambiar el texto de una ley que se aprueba en un Parlamento y lo segundo es la ley habla de zonas más desfavorecidas", ha insistido.

Ha incidido en que Siero es el tercer municipio en renta regional, muy por encima incluso de la media asturiana. Además, tuvo el mayor número de contrataciones de empleo en el año 2022, por detrás de Gijón y Oviedo, en cifra bruta.

Tiene también 4.000 empresas que están dedicadas a agroalimentaria, construcción, transporte, servicios, comercios y tecnología en 26 áreas industriales, un desempleo por debajo del diez por ciento y el empleo lo concentra, en un 73 por ciento, el sector servicios y un 25 por ciento el comercio. "El más desfavorecido no es", ha remarcado, al tiempo que ha rechazado el argumento de la diversificación.

Por otra parte, ha resaltado que la multinacional arrastra años de pérdidas, la última del año 2024 por 152 millones de euros. "Costco no es una empresa solvente en España", ha remarcado. A esto ha sumado que necesita que su filial estadounidense, le aporte todos los años una media de 267 millones de euros.

Dicho todo esto, ha incidido en que la empresa madre solo compromete apoyo financiero durante 18 meses, lo que no cree que sea "prolongado" para una inversión de 40 millones de euros como dice la multinacional. Para ella, no hay solvencia económica en el proyecto con arreglo a estos datos.

En materia de empleo, ha señalado que la ley dice que debe ser "indefinido, directo y a jornada completa", pero Sekuens "modifica" la ley por la vía del informe y solo exige a la empresa que de los 170 empleos inicialmente ofrecidos, durante los tres primeros años, y de los 260 a partir del tercer año, basta con que se cumpla en el 47 por ciento de la plantilla. Esto supone 80 en el principio y 122 a los tres años, cuando la normativa exige un centenar al inicio de la actividad y 200 a los tres años.

Con respecto a la paridad en el empleo, ha indicado que la plantilla de Costco tiene un 53 por ciento de mujeres, de las que un 90,66 por ciento está en las dos categorías inferiores laborales, es decir, es la que cobra menos.

En cuanto a la posibilidad del recurso, Clavijo ha explicado que se adoptará una decisión en el marco del Comité Directivo de la Unión de Comerciantes "con responsabilidad y con vistas puestas en el interés general y la seguridad jurídica y en el futuro del modelo comercial y urbano de Asturias".

Desde la Unión de Comerciantes se ha aclarado, dicho esto, que la vía que estudian es el recurso contencioso-administración contra una decisión del Gobierno regional, por lo que entienden que no se les tendría que exigir ningún aval, ya que no está aprobada la implantación sino la declaración del PIER.

"No le han otorgado a Costco ninguna licencia", ha recalcado Moreno. "Previamente el Ayuntamiento de Siero tiene que hacer una modificación urbanística a la carta para que le pueda dar la licencia", ha apuntado, a lo que ha agregado que en el momento que se recurre, no hay ninguna licencia que le otorgue legalmente a Costco ningún derecho, según ella.

De ahí que, de presentar recurso, sea acompañado de una petición de medidas cautelares para que no se le otorgue ninguna licencia en tanto no se resuelve, ya que son conscientes de que, de no ser así, "una vez construido el edificio, nadie va a ir a tirarlo". Ha explicado, también, que tienen dos meses para presentar el recurso desde la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Moreno ha recalcado que, cumpliendo la ley, Costco se puede instalar en el centro de Asturias, porque así lo establecen las directrices sectoriales de equipamiento comercial, como también en los centros comerciales de Nalón y Caudal. Sobre el impacto sobre el comercio local, ha señalado que eso lo debería haber hecho Sekuens y tampoco lo hizo.

"En el fondo no es un problema de la competencia", ha dejado claro, a lo que ha remarcado que es un problema de cumplir la ley. Moreno ha precisado que no es el mismo caso que Forum Sport en Gijón, cuando se instaló en un suelo que ya era comercial, aunque justo en el límite con lo industrial. En este caso, el pleito se perdió, según ella, porque incomparecencia del Ayuntamiento de Gijón.