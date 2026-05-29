La Unión de Consumidores de Asturias alerta de una estafa masiva al financiar vehículos

El presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, Dacio Alonso, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado que la mayoría de los contratos de financiación de vehículos suscritos en concesionarios durante los últimos 20 años han incluido irregularidades y cláusulas abusivas que vulneran la normativa española y europea de crédito al consumo. Según una investigación realizada por la organización tras analizar cientos de estos documentos, las financieras vinculadas a las marcas han ocultado sobrecostes de hasta 10.000 euros por vehículo.

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, ha informado de estos resultados en una rueda de prensa en la que ha calificado la situación de "estafa silenciosa masiva". Alonso ha explicado que entre el 60 y el 75 por ciento de los vehículos nuevos en España se financian directamente en el punto de venta y que las irregularidades detectadas han llevado a los compradores a pagar entre un 40 y un 60 por ciento más del importe inicialmente financiado.

La asociación ha anunciado el lanzamiento de una campaña de reclamaciones colectivas para que los afectados puedan recuperar los importes cobrados de manera ilícita. La ofensiva jurídica estará coordinada por los abogados externos especializados en derecho bancario y del consumo José Antonio Ballesteros y Unai Alonso.

Entre las principales anomalías detectadas en la investigación sectorial de la asociación, se ha constatado la aplicación de una Tasa Anual Equivalente (TAE) falsa, debido a que las entidades no integraban en el cálculo todos los costes obligatorios del crédito, tales como las comisiones de apertura o los gastos de estudio. Esta práctica ha provocado que el coste real de los préstamos duplicase el porcentaje publicitado y comunicado al usuario.

Las cláusulas analizadas revelan además la imposición sistemática de seguros de vida, de protección de pagos o de extensiones de garantía sin el consentimiento explícito del cliente. Según la organización, estos productos vinculados se introducían por defecto en la cuota mensual y las primas se financiaban de forma encubierta, lo que generaba intereses adicionales sobre los propios seguros. El desglose de la auditoría también ha hallado comisiones por impago duplicadas y costes de mantenimiento de cuenta abusivos.

MODALIDADES DE RECLAMACIÓN

Dacio Alonso ha señalado que la legislación vigente --la Ley de Crédito al Consumo de 2011 y la Directiva Europea de 2008-- estipula de forma clara que la ocultación o el cálculo incorrecto de la TAE acarrea la nulidad de los costes del contrato, por lo que el prestamista queda obligado a devolver todo el dinero cobrado en concepto de intereses y comisiones. El presidente de la entidad ha recalcado que el derecho a reclamar no prescribe, permitiendo litigar tanto por contratos activos como por aquellos de vehículos ya pagados o vendidos.

La organización ha dispuesto un sistema de atención y análisis gratuito para los usuarios a través de su plataforma web, correo electrónico y un teléfono habilitado para centralizar las demandas colectivas. Con esta vía jurídica, la asociación prevé agilizar los plazos procesales del colectivo afectado y mitigar los costes económicos individuales de cada reclamante en la comunidad autónoma.