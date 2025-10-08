La Universidad acoge la segunda reunión del proyecto 'Isabel' para debatir el futuro del mercado laboral en Europa

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo es escenario de una reunión clave del proyecto europeo 'Isabel (Minimize Costs and Maximize Benefits in the transitionary European regional Labour markets), cuyo objetivo es analizar y desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial y datos para mejorar la adaptabilidad del mercado laboral y apoyar decisiones políticas en este ámbito a nivel europeo.

La reunión, organizada por el grupo de investigación REGIOlab de la Universidad de Oviedo, participante en el consorcio del proyecto, se celebra los días 8 y 9 de octubre de 2025 en la Sala de Juntas de la Facultad de Economía y Empresa, a partir de las 09.15 horas.

Durante el encuentro está previsto que se presenten los avances más recientes del proyecto, se debatan los resultados preliminares del análisis sobre la creación y destrucción de empleo en distintos países de la Unión Europea, y se planifiquen estrategias conjuntas para la difusión y aplicación de los resultados en el ámbito académico y de las políticas públicas.

El proyecto 'Isabel', financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea, reúne un consorcio internacional de diez instituciones con sede en seis países, coordinado por el Centre for Research Technology Hellas (CERTH).

Además de la Universidad de Oviedo, forman parte del consorcio las siguientes universidades e instituciones europeas: CERTH / Information Technologies Institute (Grecia); Coordinador del proyecto University of Copenhagen (Dinamarca); University of Western Macedonia (Grecia); University of Silesia (Polonia); University of Warwick (Reino Unido); Faculty of Economics, University of Belgrade (Serbia); Progressus Research & Counselling I.K.E. (Grecia); Regional Development Fund of Western Macedonia (Grecia); Municipality of Kalundborg (Dinamarca).

El encuentro, abierto a toda la comunidad universitaria, servirá como espacio de cooperación académica y técnica para avanzar en el diseño de herramientas que permitan anticipar los cambios estructurales del mercado laboral y fomentar una transición justa y sostenible para los trabajadores europeos.