Universidad y Caja Rural llevan la educación financiera a colegios e institutos asturianos

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Finanzas y Gobierno Corporativo de la Universidad de Oviedo pone en marcha la tercera edición de FINEDUCA 360. Jóvenes para jóvenes, una iniciativa para llevar la educación financiera a colegios e institutos asturianos que este año cuenta con el apoyo de Caja Rural de Asturias y su marca joven FYIN.

Se trata de una actividad de voluntariado por la que los estudiantes universitarios trasmiten sus conocimientos financieros a jóvenes preuniversitarios de centros escolares de la región a través de charlas.

El programa se desarrolla a lo largo de todo el curso y ya cuenta con 33 estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa inscritos, que serán los encargados de intervenir en los centros educativos que lo soliciten.

Para ello, en esta primera fase el estudiantado universitario participará en talleres de formación impartidos por profesionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España (BdE) y Caja Rural de Asturias, además de por profesores de la facultad miembros del grupo de investigación y participantes de las dos primeras ediciones del proyecto.

Los talleres están enfocados al desarrollo de habilidades comunicativas, metodológicas y de interacción con el público, preparando a los estudiantes para diseñar sus recursos didácticos y presentar las charlas sobre finanzas personales de manera clara, accesible y atractiva.

Una vez completada esa formación, entre enero y junio de 2026 los estudiantes impartirán en los centros educativos que lo soliciten charlas de una hora de duración en las que acercarán la educación financiera al alumnado preuniversitario.

FINEDUCA 360. Jóvenes para jóvenes, puesto en marcha en ediciones pasadas con el apoyo del Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE) de la Universidad de Oviedo, se consolida este año con más estudiantes involucrados, un total de 33, lo que supone un importante ascenso frente a las dos ediciones pasadas. En la anterior edición fueron 19 los voluntarios, que impartieron un total de 29 charlas en 22 centros educativos de la región, situados en los concejos de Avilés, Cangas de Narcea, Gijón, Grado, Langreo, Mieres, Oviedo, Parres, Pravia, San Martín del Rey Aurelio y Siero. En su conjunto, asistieron a las sesiones de educación financiera 680 estudiantes de secundaria, bachillerato