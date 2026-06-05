La Universidad da luz verde a su Plan de Ordenación Docente para el próximo curso académico

Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, ha dado este viernes luz verde al nuevo Plan de Ordenación Docente (POD) de las enseñanzas de Grados y Másteres Universitarios para el próximo curso académico. La institución académica ofrecerá cerca de 380.000 horas lectivas repartidas en 5.045 asignaturas (3.522 de grado y 1.523 de máster) para un total de 22.830 grupos de actividad (entre clases expositivas, prácticas de aula, de laboratorio, de campo y clínicas) y aproximadamente 21.000 estudiantes.

En dicho plan se determina qué asignaturas se impartirán, qué departamentos y áreas de conocimiento serán responsables de ellas, qué profesorado asumirá la docencia y cuál será la dedicación de cada docente.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha destacado el enorme esfuerzo que supone organizar la actividad docente de una institución como la asturiana que oferta 59 grados, 12 dobles titulaciones (incluyendo 1 doble máster) y 60 másteres universitarios (incluyendo 6 Erasmus Mundus).

Por su parte el vicerrector de Políticas del Profesorado y Ordenación Académica, Pedro Alonso, ha hecho hincapié además en las principales novedades del POD para el curso 2025-2026 y ha mencionado expresamente la implantación del doble grado en Pedagogía y Educación Social (Facultad de Formación del Profesorado y Facultad Padre Ossó, centro asociado); el nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Facultad Padre Ossó, centro asociado), la reforma del plan de estudios del primer curso de Medicina y la implantación de dos nuevos másteres universitarios en Aplicaciones de Supercomputación y Aprendizaje Automático en Ciencia y Tecnología y en Intervención Social.

INSIGNIAS DE ORO Y PLATA E INFORME DE TRANSPARENCIA

En la sesión plenaria, los consejeros han respaldado también la propuesta para la concesión de las insignias de oro y plata de la institución académica. El rector ha explicado que la institución distingue con las insignias de oro a las universidades que integran la alianza INGENIUM y a la exdirectora del consorcio, Ana Isabel Álvarez González. La de plata reconoce la labor Agustín Nieto Alonso, como excoordinador local.

Además, se ha presentado al Consejo el informe de Transparencia, Buen Gobierno y Protección de Datos correspondiente al año 2025. Este documento responde al compromiso de la institución con la comunidad universitaria y la ciudanía en general, especialmente, la asturiana, y con la gobernanza pública.

Durante el pasado año se presentaron, en grandes cifras, diez solicitudes de información pública en transparencia, se registraron seis acciones estratégicas de buen gobierno y se contabilizaron 87 actuaciones en materia de protección de datos. En este punto, se ha destacado también un índice de litigiosidad por debajo del indicador de 100 procesos, en concreto, 78, con un 76,74% de sentencias favorables a la Universidad, un 11,63% de resoluciones desfavorables y otro 11,63% de sentencias parcialmente desfavorables.

El órgano de gobierno también ha refrendado la convocatoria pública de ayudas económicas destinadas a financiar la actividad investigadora de grupos de investigación de la Universidad de Oviedo.

También ha recibido luz verde el procedimiento de admisión y matrícula en enseñanzas propias para el curso académico 2026-2027. El procedimiento establece un calendario general de preinscripción del 1 de junio al 17 de agosto de 2026 y de matrícula del 9 al 23 de septiembre, sin perjuicio de calendarios específicos para enseñanzas que, por sus características, lo requieran.