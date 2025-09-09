La Universidad de Oviedo arranca el curso 2025-2026 con un 10 % más de matrículas de nuevo ingreso en estudios de grado

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo inicia este 9 de septiembre el curso 2025-2026 con un incremento en el número de estudiantes. Las matrículas en estudios de grado han crecido más de un 6 % respecto a las mismas fechas del año pasado, pasando de 16.842 a un total de 17.863 personas que comienzan hoy el periodo lectivo del primer cuatrimestre.

En lo que se refiere a nuevo ingreso, el ascenso en el número de matrículas es superior al 10 %, con un total de 4.683 estudiantes hasta el momento. Una cifra que ascenderá en las próximas semanas, puesto que continúa abierto el periodo de matrícula, según han informado desde la Universidad.

Con ello, la institución académica asturiana sumará de nuevo más de 20.000 estudiantes, la mayoría de ellos matriculados en los títulos de grado o doble grado ofertados. Además, a fecha de hoy se han registrado casi 1.700 matrículas en estudios de máster y más de 1.100 en programas de doctorado.

El curso 2025-2026 suma más de 420.000 horas de actividad docente, repartidas en 4.902 asignaturas, de las que 3.350 corresponden a grado y 1.552 a máster. Se contemplan, además, 25.934 grupos de actividad para la totalidad del periodo lectivo, entre clases expositivas, prácticas de aula, de laboratorio, de campo y clínicas, entre otras. Todo ello en el marco de 130 programas de estudios (60 grados, 59 másteres y 11 dobles titulaciones).