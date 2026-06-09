La Universidad de Oviedo convertirá sus campus en entornos más biodiversos, saludables y sostenibles

Ficus en el vestíbulo de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo ha puesto en marcha la Comisión de Patrimonio Vegetal y Espacios Verdes, una iniciativa orientada a promover la conservación, mejora y naturalización de los espacios universitarios, que aspira a integrar sostenibilidad, biodiversidad y bienestar ambiental en la vida cotidiana de los campus universitarios.

El proyecto nace a partir de la preocupación por el estado del emblemático ficus situado en el vestíbulo de la facultad, un ejemplar con más de treinta años de historia y gran valor simbólico para varias generaciones de estudiantes y personal universitario. La necesidad de abordar su conservación de forma coordinada llevó a impulsar una reflexión más amplia sobre el papel de los espacios verdes y el patrimonio vegetal dentro de la universidad.

La propuesta, impulsada por la Facultad de Biología y el Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, tiene una clara vocación transversal y pretende convertirse en una experiencia de referencia para otros campus y centros universitarios. En este sentido, destaca la colaboración entre la Facultad de Biología, el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus y el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Digitalización, que respaldan institucionalmente el desarrollo del proyecto y su futura extensión al conjunto de la Universidad de Oviedo.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

La comisión está integrada por profesorado, personal técnico y estudiantes e incorpora perfiles vinculados a la botánica, ecología, fisiología vegetal, zoología, infraestructuras y sostenibilidad, así como representantes institucionales y especialistas externos. Entre sus objetivos, se encuentran la conservación y catalogación del patrimonio vegetal universitario, la renaturalización progresiva de espacios interiores y exteriores, el impulso de la innovación docente y la divulgación científica, así como la mejora de la calidad ambiental y del bienestar de la comunidad universitaria.

Entre las primeras actuaciones ya desarrolladas, figuran la evaluación fitosanitaria del ficus, la mejora de su entorno inmediato, el diseño de señalización informativa y la identificación de espacios para futuras intervenciones de naturalización.

A medio y largo plazo, la comisión trabaja además en distintas líneas de actuación relacionadas con la creación de áreas biodiversas, jardines y espacios verdes docentes, sistemas de compostaje y sostenibilidad aplicada, soluciones basadas en la naturaleza, itinerarios botánicos y actividades de sensibilización ambiental abiertas a la comunidad universitaria.

En este horizonte se contemplan, entre otras iniciativas, el desarrollo de un pequeño jardín botánico interior de carácter didáctico en la facultad, la consolidación de espacios vivos de apoyo a la docencia, la creación de proyectos participativos con la comunidad universitaria, y el establecimiento de colaboraciones externas con viveros, instituciones científicas y programas de sostenibilidad ambiental.