La Universidad de Oviedo defiende la labor del CEISIA tras las críticas del alcalde de Siero

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Archivo

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha asegurado este viernes que el Centro de Inteligencia Artificial para Servicios Públicos (CEISIA) "ya está dando frutos" y ha defendido el trabajo desarrollado en sus instalaciones después de que el alcalde de Siero, Ángel García, Cepi, cuestionara el convenio suscrito entre ambas instituciones en un encuentro con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

En una nota de prensa, la institución académica ha negado "tajantemente" que el acuerdo con el Ayuntamiento de Siero no esté produciendo resultados y ha recordado que en la última comisión técnica de seguimiento "el ayuntamiento mostró su conformidad con la planificación prevista".

"Precisamente por eso, resultan cuando menos sorprendentes las declaraciones del alcalde, más aún porque, desde comienzos de septiembre, la colaboración de los trabajadores del ayuntamiento con el centro ha sido continuada", ha subrayado la universidad en el comunicado.

El CEISIA cuenta actualmente con 80 investigadores de distintas disciplinas y con tres técnicos contratados -dos informáticos y un científico de datos- que trabajan en el desarrollo de aplicaciones dirigidas a facilitar trámites municipales. Según la universidad, la primera herramienta de simplificación administrativa estará lista en el primer semestre de 2026.

El centro impulsa además la formación de técnicos municipales en el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o Copilot y mantiene otras líneas de investigación sobre el impacto de la IA y la divulgación en este ámbito, tal y como ha explicado la Universidad.

La Universidad de Oviedo ah incidido en que los proyectos informáticos "requieren tiempo para garantizar calidad, solidez y sostenibilidad" y ha recordado que mantiene 500 proyectos de investigación con 350 empresas e instituciones, así como 718 becas de formación con 206 empresas, con "altos niveles de satisfacción por ambas partes".

La institución ha explicado también que no valora que el consistorio colabore con otras compañías en materia de inteligencia artificial, pero ha censurado que lo haga "menospreciando el trabajo de los investigadores del CEISIA, al encargar el mismo trabajo que ya lleva a cabo la universidad a empresas privadas".

Por último, ha subrayado que el CEISIA "tiene entidad propia, más allá del convenio suscrito con el ayuntamiento", y reiteró su voluntad de cumplir "con los compromisos pactados".