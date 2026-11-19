Investigadores de la Universidad de Oviedo. - UNIOVI

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad de Oviedo, en colaboración con el Instituto Global de Salud de Barcelona, ha desarrollado moléculas con oro que han demostrado eficacia frente a bacterias multirresistentes aisladas de pacientes con infecciones difíciles de tratar.

En las pruebas realizadas, el 84% de los complejos de oro analizados mostró una elevada actividad antibacteriana. Según ha explicado la catedrática del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica Raquel González Soengas, estos resultados superan los obtenidos en investigaciones con compuestos que no contienen oro.

Los investigadores han comprobado además que estas moléculas atacan a las bacterias mediante varios mecanismos simultáneos, lo que dificulta que desarrollen defensas y generen resistencias. Todas las cepas estudiadas eran multirresistentes y cuatro figuran en la lista de patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

González Soengas ha aclarado que los compuestos no contienen oro metálico, sino sales de este elemento, que ha definido como moléculas "bastante baratas y muy fáciles de hacer".

El trabajo se enmarca en la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se celebra del 18 al 24 de noviembre. La resistencia a estos medicamentos dificulta el tratamiento de las infecciones y aumenta el riesgo de complicaciones y muerte.