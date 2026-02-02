Peláez cree que "sería una buena noticia" que la Universidad anticipase el uso de la facultad de Ciencias a la justicia

Archivo - Facultad de Ciencias de la Universisad de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, se ha referido este lunes a la reunificación de sedes judiciales en Oviedo y ha asegurado que "evidentemente, si la Universidad pudiera anticipar el uso, véase, de la Facultad de Ciencias antes de que se consoliden las obras del Cristo, pues para la Administración de Justicia en el Principado de Asturias sería una muy buena noticia porque permitiría obviamente cumplir con las necesidades que tiene".

Peláez se manifestaba así en respuesta a preguntas de los medios sobre la petición desde el CGPJ al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, de "una colaboración decidida mucho más intensa" para contribuir a la unificación de sedes judiciales en Oviedo, una medida "necesaria" para implantar de manera eficaz la ley de eficiencia en la Administración de Justicia.

El consejero ha recordado que desde el Ejecutivo asturiano siempre han defendido que las infraestructuras judiciales en Oviedo tienen que ganar metros y ha incidido en que para ello "hay un gran plan, el de ocupar las facultades actualmente ubicadas en Llamaquique y darle usos judiciales". "Con eso, tendríamos una ciudad judicial acorde a las necesidades que merece la justicia en Oviedo".

Para poder acabar con la dispersión de sedes ha incidido en que lo que se hará es llevar las sedes judiciales del actual Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Corredoria, de los juzgados de lo civil, del Rosal y de la Corte Suprema de Justicia al entorno de Llamaquique, bien a la sede de los mercantiles que ocupa actualmente Telefónica, bien al Palacio de Justicia.

"Esto va a suponer, como digo, una reorganización de los espacios, va a suponer que se termine con la dispersión de sedes judiciales en Oviedo, porque van a quedar ya todos concentrados en Llamaquique. Pero, y ahí comparto la opinión del TSJ, no es una solución definitiva, casi ni siquiera transitoria, es el cumplimiento de la ley orgánica. Eso es lo que vamos a abordar ahora en el próximo mes. Es decir, se va a terminar con la dispersión de sedes judiciales, pero quiero poner de manifiesto que no es el objetivo del Gobierno del Principado", indicó.

Y es que el objetivo pasa por ganar metros para mejorar las infraestructuras judiciales, motivo por el que ha recordado el consejero se sigue en negociaciones con entidades privadas y también con administraciones públicas, "para poder ganar metros en el entorno de Llamaquique antes de que se consolide la operación final".