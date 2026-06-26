La Universidad de Oviedo exhibe un archivo histórico internacional sobre economía moderna

Exposición 'imput output' en la facultad de Económicas de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) - La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo inaugurará este lunes, 29 de junio, la exposición 'La arquitectura de las economías: 85 años de análisis input-output (1941-2026)'. La muestra exhibe por primera vez parte del archivo histórico que la Asociación Internacional Input-Output (IIOA) ha donado a la institución académica asturiana, un fondo compuesto por 383 piezas documentales únicas para entender la economía moderna.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre de 2026, se enmarca en la celebración del 50 aniversario de los estudios superiores de Economía y Empresa en la Universidad de Oviedo, según ha explicado la institución académica en nota de prensa este viernes.

La herramienta objeto del recorrido histórico fue desarrollada por el economista Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía en 1973, y funciona como una radiografía que describe de qué manera los distintos sectores productivos están interconectados y dependen unos de otros.

Entre las piezas más destacadas que se muestran figuran las tablas históricas que retratan el funcionamiento de las principales economías del siglo XX, como las de Estados Unidos desde 1963, Japón desde 1951, la antigua URSS en 1966 o China en 1981, entre otras.

Asimismo, la colección incorpora tablas históricas españolas y asturianas --estas últimas prestadas por SADEI--, la colección completa de la revista 'Economic Systems Research' y un legado biográfico y fotográfico de Leontief.