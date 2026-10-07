La Universidad de Oviedo inviste como doctor 'Honoris Causa' al empresario asturmexicano Carlos Casanueva

El empresario asturmexicano Carlos Casanueva durante su intervención en el acto celebrado en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empresario asturmexicano Carlos Casanueva ha recibido el título de doctor 'Honoris Causa' por la Universidad de Oviedo en un acto celebrado en el Edificio Histórico de la institución académica. Antes de la ceremonia, el galardonado ha manifestado sentirse "emocionado" y ha calificado la distinción como un honor "inmerecido".

La Universidad de Oviedo ha investido al empresario asturmexicano Carlos Casanueva en reconocimiento a su compromiso con la institución académica asturiana, al impulso de la cooperación educativa entre España e Iberoamérica y a su contribución en iniciativas filantrópicas, sociales, culturales y universitarias.

En un acto celebrado en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad y presidido por el rector, Ignacio Villaverde, el nuevo integrante del claustro de doctores ha recibido los atributos del máximo grado académico. Durante su discurso, Casanueva ha dedicado la distinción a los lazos que unen a México y Asturias --tierra de sus cuatro abuelos-- y ha puesto en valor el esfuerzo, la familia y el trabajo como los pilares de su trayectoria personal y profesional.

El empresario ha recordado su recorrido profesional desde la creación en 1965 de un pequeño despacho de seguros en Ciudad de México hasta la consolidación de Interprotección como una de las principales agencias de seguros de América Latina. Asimismo, ha resaltado la dimensión social de su labor a través de proyectos de salud, educación y medio ambiente desde 2006, la Fundación Iberoamericana ASICOM y el Premio Ana Casanueva, destinado a reconocer el trabajo de las ONG del Principado.

En su discurso, ha reivindicado el papel histórico y actual de la Universidad de Oviedo como "faro de conocimiento y valores" a lo largo de sus cuatro siglos de historia, y como institución "comprometida con la sociedad asturiana". "Hoy en día, la Universidad de Oviedo sigue siendo, sin lugar a duda, la conciencia y en el que se vertebran las ideas y los movimientos que darán origen a la Asturias del futuro", ha aseverado.

Para Casanueva, el doctorado no supone "una meta", sino "un nuevo, exigente y motivante punto de partida" que le compromete, y ha subrayado la responsabilidad de las universidades ante un contexto marcado por las transformaciones tecnológicas, la incertidumbre geopolítica y los desafíos ambientales y éticos. En este escenario, ha defendido que "las universidades y quienes forman parte de sus comunidades deben seguir siendo faros de pensamiento crítico, de racionalidad, de empatía y de humanismo".

Por su parte, la madrina del doctorando, la profesora Laura Galguera, le ha definido como "un humanista en el sentido más amplio y cabal del término por su amor por el género humano, su empatía ante el sufrimiento ajeno y su convicción de tender la mano al prójimo".

Con la incorporación de Casanueva, Galguera considera que la Universidad de Oviedo "ha reafirmado los valores que sostienen su propia misión histórica: el amor al conocimiento, el compromiso irrenunciable con la verdad, la indeclinable vocación social, el establecimiento de puentes entre culturas e instituciones, y la firme convicción de que el progreso del ser humano solo se concibe desde el esfuerzo y la generosidad". "Será un embajador excepcional de la Universidad de Oviedo", ha celebrado.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha recordado que el nuevo doctorado es la máxima expresión de agradecimiento de la institución a personas con méritos extraordinarios. Villaverde ha calificado a Casanueva como "una persona de una generosidad extrema", "un hombre hecho a sí mismo" y "un ser humano irrepetible", destacando su apuesta por convertir a la institución académica en un punto de encuentro entre Asturias, México y el resto del mundo.