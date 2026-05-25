La Universidad de Oviedo inviste como doctora 'Honoris Causa' a la científica francesa Emmanuelle Charpentier

La microbióloga y bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier, Premio Nobel de Química en 2020 y Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2015, investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La microbióloga y bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier, Premio Nobel de Química en 2020 y Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2015, ha sido investida este lunes doctora Honoris Causa por la Universidad de Oviedo en un acto solemne presidido por el rector, Ignacio Villaverde.

La científica ha recibido la máxima distinción académica por el desarrollo, junto a Jennifer Doudna, de la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9, considerada una revolución en las ciencias de la vida y ampliamente utilizada en la actualidad para investigar enfermedades, desarrollar terapias y mejorar cultivos.

La propuesta de investidura fue elevada por la profesora de Bioquímica y directora del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (Iuopa), Ana Gutiérrez, quien destacó en su laudatio el impacto transformador de las investigaciones de Charpentier en ámbitos como el cáncer, la genética o la biotecnología.

Durante su discurso, Charpentier expresó su "profunda emoción" y agradecimiento, subrayando su vínculo con Asturias, donde recibió uno de los primeros reconocimientos a su trabajo. Asimismo, defendió el papel de la ciencia como herramienta esencial para afrontar los grandes desafíos globales, como el cambio climático, las pandemias o la resistencia a los antimicrobianos.

"La ciencia es el instrumento más poderoso que hemos inventado para comprender el mundo", afirmó, al tiempo que advirtió de la necesidad de reforzar la financiación pública y las condiciones de trabajo en investigación para garantizar avances sostenidos.

La investigadora también puso en valor el carácter colectivo y multidisciplinar de la ciencia, así como su fragilidad en un contexto de incertidumbre y recortes, y animó a las nuevas generaciones a apostar por la carrera científica.

Por su parte, el rector Ignacio Villaverde destacó que la aportación de Charpentier ha cambiado "para siempre" la relación de la humanidad con el conocimiento biológico, al tiempo que subrayó la conexión de su trabajo con las líneas de investigación desarrolladas en la propia Universidad de Oviedo.

El acto contó con la presencia de representantes institucionales, entre ellos la directora general de Universidad del Principado, Cristina González Morán, así como exrectores y miembros de la comunidad universitaria e investigadora.

Emmanuelle Charpentier (Francia, 1968) se formó en Bioquímica y Microbiología en París y desarrolló su carrera investigadora en instituciones de Estados Unidos y Europa. En la actualidad dirige la Unidad de Ciencia de Patógenos del Instituto Max Planck de Berlín.