Universidad de Oviedo y otras nueve instituciones europeas ponen las bases de su alianza para ofrecer formación conjunta

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, junto a los rectores y otros participantes en el Consejo de la Alianza Ingenium celebrado en Bruselas. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las diez universidades que integran la alianza europea Ingenium, de la que forma parte la Universidad de Oviedo, han aprobado este jueves en Bruselas los documentos fundacionales que permitirán iniciar el proceso de constitución de su entidad legal, "un paso clave" para consolidarse como "una verdadera universidad europea".

La decisión, adoptada durante la reunión del Consejo de la Alianza, presidido por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, supone "un punto de inflexión" en el desarrollo institucional del proyecto transnacional de educación superior.

En una nota de prensa, la Universidad de Oviedo destaca que la futura Agrupación Europea de Cooperación Territorial (EGTC) de Ingenium será la primera de su tipo entre las 65 alianzas universitarias europeas actualmente en funcionamiento, situando a Ingenium en una posición pionera dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

Esta figura legal, añaden, permitirá a las universidades socias disponer de una estructura jurídica común, estable y operativa, que facilitará el desarrollo de programas conjuntos y el uso compartido de recursos más allá de los marcos de financiación europeos.

Durante el encuentro, los rectores han avanzado también en el diseño del sistema de becas que, según los objetivos preliminares, podría movilizar más de 1 millón de euros para fomentar la movilidad y participación del estudiantado en los programas conjuntos de grado, máster, doctorado y microcredenciales que comenzarán a implantarse próximamente. Este sistema común de ayudas "reforzará la inclusión y la igualdad de oportunidades, además de aumentar el atractivo académico de la alianza".

También han abordado los planes de transformación institucional que cada universidad deberá implementar para integrar plenamente las estructuras y objetivos de Ingenium, así como los preparativos para la próxima convocatoria europea de financiación 2027-2028, en la que la alianza aspira a consolidarse como modelo de cooperación universitaria sostenible.

Se han centrado además en el diálogo con actores clave de la política universitaria europea. Los miembros del Consejo de la Alianza han mantenido reuniones con representantes de la Comisión Europea, la European University Association (EUA) y la alianza ECIU, con el objetivo de intercambiar experiencias y coordinar estrategias comunes de cara a la futura regulación de las universidades europeas.

Ignacio Villaverde ha destacado que "la aprobación de la entidad legal supone un paso histórico que nos permite transformar la cooperación académica en una estructura duradera y operativa. Ingenium da hoy un salto cualitativo hacia la creación de un verdadero campus europeo, con una identidad propia y una clara vocación de servicio a nuestras regiones y comunidades".

La delegación asturiana ha estado formada por el rector de la Universidad de Oviedo y presidente de la Alianza; el delegado del Rector para Alianzas Internacionales, Daniel Santos; la directora de Ingenium, Ana Isabel Álvarez; el director estratégico, Juan Rayón; y el representante del estudiantado en el consorcio Jesús Vera.