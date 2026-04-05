La Universidad de Oviedo presenta este lunes la segunda edición del Máster en Analítica de Datos e IA para la Empresa

Archivo - Exterior del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Clusteres IQPA y TIC Asturias y el IUDE+ Centro de Enseñanzas Propias (CEP) de la Universidad de Oviedo, presentan este lunes la segunda edición del Máster en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial para la Optimización de Procesos en la Empresa, correspondiente al curso 2026-2027.

Este título propio nació con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de profesionales capaces de combinar competencias avanzadas en analítica de datos, inteligencia artificial y conocimiento de los procesos industriales y empresariales.

El programa mantiene su orientación aplicada y su estrecha conexión con el tejido productivo asturiano, reforzando un modelo de colaboración entre universidad, empresas e instituciones que permite formar perfiles altamente especializados y alineados con las necesidades reales de sectores estratégicos.

El máster contempla prácticas remuneradas en empresas entre las que se encuentran multinacionales de referencia en Asturias y la participación directa como profesorado de profesionales y directivos, favoreciendo así la inserción laboral y la transferencia de conocimiento.