Universidad de Oviedo y Principado crean la Cátedra de Políticas Públicas

Firma del convenio - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo y la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias han suscrito este martes el convenio para la creación de la Cátedra de Políticas Públicas.

Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo impulsar la investigación, la formación y la divulgación en este ámbito, con especial atención a la mejora de la eficiencia en la gestión del gasto público y al análisis de las políticas públicas.

La firma ha tenido lugar en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y ha contado con la participación del rector, Ignacio Villaverde; del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, y del director de la cátedra, Francisco José Delgado Rivero, profesor del Departamento de Economía de la institución académica asturiana.

Además, el acto ha contado con la presencia de la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque; la directora de área de Cátedras de Empresa e Institucionales, Verónica Cañal, y la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado.

"La creación de esta cátedra es un ejemplo claro de cómo la colaboración institucional se traduce en iniciativas concretas al servicio de la sociedad. Las políticas públicas requieren hoy más que nunca del respaldo de la evidencia científica y del análisis riguroso. Contar con profesorado e investigadores especializados permite avanzar hacia decisiones mejor fundamentadas, más eficaces y más transparentes, que tienen un impacto directo en la ciudadanía", ha resaltado Villaverde.

Según ha informado la Universidad de Oviedo, la iniciativa refuerza la colaboración entre la institución y el Principado de Asturias y consolida el papel de la institución académica como agente clave en la generación y transferencia de conocimiento al servicio del desarrollo del territorio.

En la actualidad, son 18 las cátedras institucionales que abordan desde una perspectiva científica asuntos de interés general como la demografía, el feminismo o el municipalismo.

Por otro lado, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha agradecido a la Universidad de Oviedo su implicación para llevar adelante esta cátedra, en especial a su director, Francisco José Delgado Rivero.

Peláez ha incidido en que la iniciativa persigue contar con una herramienta que permita a la administración la evaluación de la eficiencia de las políticas públicas en su concepción más amplia. "Esta cátedra sienta las bases para avanzar en la modernización de la administración y permite medir las consecuencias que tienen las políticas que llevamos a cabo para poder afinar y dar respuesta a los problemas ciudadanos", ha indicado el consejero.

La nueva cátedra se configura como un espacio académico y científico orientado a avanzar en el conocimiento sobre el análisis y la evaluación de las políticas públicas que contribuya, además, al desarrollo de enfoques y metodologías con los que lograr una mejor comprensión en la toma de decisiones en la Administración.

En este sentido, la iniciativa se alinea con los avances normativos y las recomendaciones internacionales en materia de evaluación de políticas públicas, así como con la creciente necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento y análisis de la acción pública.

El convenio de colaboración está dotado con una inversión total de 120.000 euros en cuatro años y permitirá el desarrollo de acciones conjuntas entre la universidad y la Consejería.

En palabras de su director, Francisco José Delgado Rivero, "la cátedra desarrollará en los próximos meses actividades tales como una jornada sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, un workshop sobre sandbox regulatorios -pruebas controladas de herramientas innovadoras-, cursos de formación o microcredenciales en diseño y evaluación de políticas públicas o un premio al mejor trabajo fin de grado en esta materia, entre otras".