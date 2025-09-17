La Universidad de Oviedo publica la última adjudicación de plazas: estas son las principales notas de corte

Archivo - Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en el campus gijonés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha hecho pública la última lista de adjudicación en estudios de grado con límite de acceso. Los estudiantes admitidos deberán formalizar ahora su matrícula del 17 al 23 de septiembre. El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 17 al 23 de septiembre.

Finalizado el plazo de matrícula, los alumnos en lista de espera en aquellos estudios donde queden plazas vacantes serán contactos directamente por riguroso de puntuación desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, según ha precisado la institución académica en nota de prensa.

LAS NOTAS MÁS ALTAS

En esta última adjudicación, los estudios de grado con nota de acceso más alta son el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos (13,248), doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (12,804) y el doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación/grado en Ciencia e Ingeniería de Datos (12,802).

Le siguen los grados en Medicina (12,784), Odontología (12,700), Biotecnología (12,123), Enfermería (12,116), Enfermería - Gijón (11,900) y Fisioterapia (11,564).

La nota para los dos nuevos dobles grados que se inauguran este curso académico son, para el doble grado en Educación Infantil y en Educación Primaria un 11,258, y para el doble grado en Educación Primaria y en Educación Infantil, un 11,298.