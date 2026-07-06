La Universidad de Oviedo rinde homenaje a José González Alegre con un asteroide nombrado en su honor

Plácido Prada, descendiente de José González Alegre, recoge la placa conmemorativa. - UNIOVI

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha rendido hoy un homenaje a José González Alegre y Álvarez, estudiante de doctorado de la institución en el siglo XIX, abogado ovetense y miembro destacado intelectual cuyo nombre ha quedado unido al asteroide (14918) Gonzálezalegre = 1994 BP4.

El acto se ha celebrado en la Biblioteca del Edificio Histórico, donde la institución ha entregado a la familia una lámina conmemorativa del cuerpo celeste nombrado en su honor.

El reconocimiento tiene su origen en la observación del eclipse total de Sol del 18 de julio de 1860, que González Alegre vivió desde el monte Naranco y relató posteriormente en una carta publicada en el periódico madrileño La Discusión. Su testimonio, recuperado ahora por la Universidad de Oviedo en una pequeña publicación de 16 páginas, constituye un ejemplo temprano de divulgación científica y de interés ciudadano por los fenómenos astronómicos.

El rector, Ignacio Villaverde, ha destacado durante su intervención que el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto está permitiendo a la Universidad "mirar hacia adelante, hacia un acontecimiento científico y social extraordinario", pero también "volver la vista atrás y reencontrarse con su propia historia". Ha recordado que hace solo unos días, la institución recuperó la guía de observación del eclipse de 1905, y "hoy ha retrocedido aún más, hasta 1860, para recordar a un universitario que observó aquel fenómeno y decidió compartir lo que había visto".

"José González Alegre no era astrónomo. Fue un hombre de leyes, un abogado prestigioso, una persona culta, curiosa y comprometida con su tiempo. Pero precisamente por eso su testimonio tiene tanto valor", ha señalado Villaverde, quien ha subrayado que en aquellas líneas "hay ciencia, hay asombro y hay una voluntad muy clara de divulgación".

UNIÓN ASTRONÓMICA INTERNACIONAL

El asteroide fue descubierto el 21 de enero de 1994 por el astrónomo español-venezolano Orlando A. Naranjo desde el Observatorio Astronómico Nacional de Llano del Hato, en Mérida (Venezuela), y recibió inicialmente la designación provisional 1994 BP4. A propuesta de Noemí Pinilla Alonso, investigadora ATRAE de la Universidad de Oviedo, Naranjo aceptó que el cuerpo celeste llevara el nombre de Gonzálezalegre, denominación aprobada oficialmente por la Unión Astronómica Internacional en febrero de 2026.

La argumentación presentada ante la Unión Astronómica Internacional destacó la figura de José González Alegre y Álvarez como representante de una generación de personas cultivadas que, sin dedicarse profesionalmente a la astronomía, contribuyeron a su divulgación y documentación. En particular, se valoró su participación en la observación del eclipse total de Sol de 1860 y el relato que publicó después en la prensa nacional.

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

Villaverde ha agradecido la presencia de la familia de González Alegre, de manera particular la de Plácido Prada, descendiente directo y estudioso de la saga familiar, así como el trabajo de Noemí Pinilla Alonso y la colaboración de Orlando A. Naranjo. "Hay gestos que parecen pequeños, pero que tienen una enorme capacidad simbólica. Dar nombre a un cuerpo celeste es uno de ellos", ha afirmado el rector.

El acto se enmarca en el programa de divulgación desarrollado por la Universidad de Oviedo con motivo del eclipse total de Sol del 12 de agosto. La institución busca acercar la astronomía y la astrofísica al público general, promover una observación segura del fenómeno y contribuir a que la ciudadanía conozca los términos y las razones científicas que explican lo que ocurrirá en el cielo.

Tras la entrega de la lámina conmemorativa a la familia, el descubridor del asteroide, Orlando A. Naranjo, ha ofrecido una breve conferencia sobre la historia de este cuerpo celeste.