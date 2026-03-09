La Universidad de Oviedo visibiliza 20 investigaciones con perspectiva de género en su acto institucional por el 8M

El Rector, Ignacio Villaverde; Junto A La Directora De Área De Igualdad, Paz Menéndez Sebastián, Y La Directora De Igualdad Del Gobierno De Asturias, Vanesa Fernández. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha conmemorado este lunes el Día Internacional de las Mujeres visibilizado una veintena de investigaciones con perspectiva de género en su acto institucional celebrado en el Aula Magna del Edificio Histórico bajo el título 'Con-Ciencia de Género'.

La iniciativa pretende destacar la investigación con enfoque de igualdad que desarrolla la institución académica asturiana y ha contado con la participación de dieciocho investigadoras y dos investigadores pertenecientes a distintas áreas de conocimiento.

El acto ha contado con la presencia del rector de la Universidad, Ignacio Villaverde; la directora general de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias, Vanesa Fernández; y la directora de área de Igualdad de la institución académica, Paz Menéndez Sebastián.

Durante la jornada se ha proyectado un vídeo colectivo de unos treinta minutos de duración en el que cada participante explica su línea de investigación y su contribución al avance del conocimiento en materia de igualdad y género.

Las investigaciones presentadas abarcan ámbitos como el derecho, la historia, la sociología, la educación, las ciencias de la salud, la filología o la física. Entre los temas analizados figuran la representación de las mujeres en la historia del constitucionalismo, el feminismo en la cultura contemporánea, la violencia de género y el feminicidio, la brecha de género en las pensiones o la construcción del feminismo romaní.

También se han abordado cuestiones como la presencia de autoras en los materiales educativos, la incorporación de la perspectiva de género en las disciplinas STEM o el impacto diferenciado de los desastres naturales sobre mujeres y niñas.

El programa institucional ha incluido además la lectura del manifiesto de CRUE Universidades Españolas con motivo del 8 de marzo, en el que el sistema universitario reafirma su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la eliminación de cualquier forma de discriminación o violencia.

Con esta iniciativa, la universidad pretende poner de relieve el papel del conocimiento científico y humanístico en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, así como reconocer el trabajo de quienes incorporan la perspectiva de género a la investigación desde distintas disciplinas.