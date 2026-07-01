La Universidad transforma sus jornadas de innovación docente en un congreso internacional y duplica su participación

Inauguración del congreso. - UNIOVI

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha conseguido duplicar la participación en sus jornadas de innovación docente, que cumplen 18 ediciones, al transformarlas en un congreso científico de enfoque internacional que se celebra en Gijón desde hoy y hasta el viernes, 3 de julio.

El encuentro, organizado por el Instituto de Formación e Innovación Docente (IFID), ha registrado 901 inscripciones y ha recibido 507 trabajos que persiguen compartir nuevas prácticas pedagógicas y debatir sobre los retos de la enseñanza contemporánea, cuya inauguración oficial se ha celebrado hoy en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI), presidida por el rector, Ignacio Villaverde, el vicerrector Juan Manuel Marchante, la directora general Cristina González Morán y la directora del centro, Inés Suárez.

Durante su intervención, el rector ha reconocido que el éxito de participación "consolida a este certamen como un referente en materia de innovación docente universitaria en el ámbito nacional y respalda la decisión institucional de elevar su formato a congreso científico internacional". También ha señalado que "es una invitación a pensar juntos la universidad que queremos ser. Una universidad que no teme los cambios, sino que los entiende. Una universidad capaz de mirar a sus estudiantes y decirles: estamos dispuestos a aprender también nosotros para enseñaros mejor".

Sobre el uso de la inteligencia artificial (IA), el rector ha indicado que la innovación docente "demuestra que el profesorado no será sustituido por las máquinas, porque enseñar no es únicamente transmitir información". Por el contrario, está convencido de que consisten en "acompañar, orientar, exigir, despertar preguntas, detectar dificultades, crear contextos y construir criterio. Enseñar es formar personas capaces de pensar, de decidir y de actuar con responsabilidad".

El congreso también se ha convertido en una oportunidad para reconocer la labor innovadora del profesorado de la Universidad de Oviedo. Por esa razón, se han incluido dos actos singulares dentro la inauguración: la entrega de un reconocimiento a los mejores proyectos presentados a una convocatoria de mejora pedagógica promovida por el IFID y también la concesión de un diploma al profesorado que este curso ha superado con éxito un proceso de evaluación.

PREMIADOS

Durante la ceremonia, se ha premiado a tres proyectos de innovación que obtuvieron financiación en la convocatoria del IFID del año pasado. El primer puesto ha correspondido al proyecto LOT (Learning Outcomes Tool), que crea una herramienta para que el estudiantado evalúe su conocimiento de una materia y sepa cómo afrontar un problema en un contexto real relacionado con esa área, promoviendo la autonomía, y que ha sido presentado por Rubén Martín Payo y María del Mar Fernández Álvarez.

El segundo ha distinguido a DEVA-Desarrollo de videojuegos orientados al aprendizaje en enseñanzas técnicas, una iniciativa conjunta de las universidades de Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria y Cádiz, que aplica la metodología de juego en asignaturas de ingeniería térmica y que están desarrollando María José Suárez López y David García Menéndez.

El tercero que ha conseguido financiación es un programa sobre el uso responsable y reflexivo de la inteligencia artificial en el aprendizaje universitario, con especial atención al impacto de la IA en la autoestima del estudiantado y con perspectiva de género y que gestionan Laura Calzada Infante e Irene Mariñas del Collado.

Otras tres más han obtenido un reconocimiento especial, aunque sin una dotación económica. Se trata de Ver y ser vistos. Las redes sociales en la introducción de un nuevo paradigma de aprendizaje para la asignatura Historia del Arte Contemporáneo: siglo XIX, Comunidad Canguro: aprendizajes orientados a la reducción de las desigualdades, y Desarrollo e implementación de un Asistente Virtual basado en IA para el aprendizaje autónomo.

La Universidad de Oviedo ha anunciado su intención de incrementar de manera progresiva la cuantía de este tipo de convocatorias hasta triplicar la cantidad inicial, que era de 25.000 euros. Por esa razón, en la edición de 2026, el presupuesto se ha elevado a 50.000 euros y en 2027, alcanzará los 75.000 euros.

Posteriormente, se ha entregado una distinción a los docentes que han obtenido la calificación de excelente en la evaluación mediante el programa Docentia de la Universidad de Oviedo. En este último año, se han concedido un total de 30, de los que 27 han podido asistir a la ceremonia.

TRES DÍAS DE INTENSO PROGRAMA

El programa ha comenzado hoy con una conferencia inaugural a cargo del catedrático Miguel Ángel Zabalza, de la Universidad de Santiago de Compostela. La primera sesión, con una mesa dedicada a experiencias docentes de excelencia, en la que intervienen cinco docentes de la Universidad de Oviedo que han obtenido la calificación de excelente en su evaluación docente en diferentes ramas del conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura.

Mañana, jueves 2 de julio, está prevista una mesa coordinada por la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, en la que se abordarán las innovaciones ligadas a la IA en la educación superior. El resto de la mañana se dedicará a las comunicaciones.

Por la tarde, se retoma el formato de mesa con una nueva sesión sobre diversidad en las aulas universitarias, coordinada por María Ángeles Flórez, técnico de la Oficina de Atención a Personas con Necesidades Específicas (ONEO) de la Universidad de Oviedo, en la que intervienen especialistas de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Zaragoza. También se han organizado cuatro nuevas sesiones de comunicaciones orales.

El viernes, habrá una mesa dedicada a la formación dual universitaria, coordinada por la directora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Inés Suárez. En paralelo, se celebrarán sesiones de experiencias docentes innovadoras, donde se presentarán los proyectos con financiación y las prácticas con certificación institucional.

El congreso concluirá con una ponencia de clausura a cargo del catedrático Eduardo García Jiménez, de la Universidad de Sevilla, centrada en la retroalimentación como herramienta de innovación docente en la era de la inteligencia artificial.

La organización del congreso ha recaído en el IFID, el organismo de la Universidad de Oviedo encargado de impulsar la mejora de la práctica docente, el desarrollo profesional del profesorado universitario y la transferencia de metodologías pedagógicas innovadoras. Está en funcionamiento desde febrero de 2026, a raíz de la fusión del anterior Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE) y del Centro de Innovación Docente.