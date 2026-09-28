URA pide a Barbón que reciba a los pastores que llegarán caminando a Oviedo el jueves

Archivo - El coordinador de URA, Borja Fernández, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha informado este lunes de que han remitido una carta al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, para solicitarle que el próximo 1 de octubre reciba personalmente a los pastores que están recorriendo a pie el camino desde Ribadesella hasta Oviedo para protestar por la situación que atraviesa la ganadería asturiana.

Según han informado desde la organización, los pastores llegarán a Oviedo para incorporarse a la concentración convocada a las 12.00 horas frente a la sede de Presidencia del Principado, donde estará representado el sector ganadero asturiano.

Desde URA consideran que no existe una muestra de respeto mayor que recibirlos ese día, delante de todo el sector ganadero de Asturias, escucharlos y "reconocer públicamente el esfuerzo que están realizando para poner voz a una realidad que afecta a miles de familias ganaderas".