Urbanismo impulsa un estudio para realizar nuevas actuaciones en el Bajo Nalón

Desembocadura del Nalón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Urbanismo del Gobierno asturiano reforzará la Estrategia del Bajo Nalón, que busca definir el futuro territorial, urbanístico y paisajístico de este enclave, con un estudio específico sobre el paisaje cultural de la ría, orientado a identificar nuevas actuaciones vinculadas al patrimonio, la identidad territorial y las oportunidades de desarrollo.

El trabajo ha sido adjudicado a la empresa Pozu Espinos, Consultoría y Gestión Cultural S.L. por un importe de 17.811,20 euros, IVA incluido, y tendrá un plazo de ejecución de 32 semanas.

La directora general de Urbanismo, Laura López, ha explicado que esta asistencia técnica permitirá incorporar a la estrategia un análisis específico del patrimonio cultural del territorio y definir propuestas que contribuyan a su valorización dentro del conjunto de actuaciones previstas. Según ha señalado, el proceso participativo desarrollado durante la elaboración de la estrategia puso de manifiesto el importante papel que desempeña la ría como elemento vertebrador de la identidad del Bajo Nalón.

"Nos dimos cuenta del enorme potencial de la ría como recurso cultural identitario. No solo por la presencia de elementos patrimoniales de interés, sino por su capacidad para explicar la historia de Asturias a través de un mismo espacio", ha destacado López.

La ría concentra testimonios de distintas etapas que han marcado la evolución de la comunidad, desde los orígenes del reino de Asturias hasta el desarrollo de la minería y la industria, pasando por los palacios barrocos, la huella de la emigración indiana, la actividad pesquera tradicional y las explotaciones agrarias. También refleja la transición hacia una economía cada vez más vinculada a los servicios, representada por el auge de las actividades náuticas, deportivas y de ocio.

La directora general considera que el análisis de este ámbito como paisaje cultural permitirá construir un relato integrado sobre su evolución histórica, reforzar su valor identitario y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico, cultural y turístico.

La Estrategia del Bajo Nalón tiene como finalidad impulsar la revitalización ambiental y económica de este territorio y mejorar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático. La redacción del documento fue adjudicada en noviembre de 2025 a la empresa padd estudio SLP por un importe de 179.927 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 24 meses.

Entre los trabajos previstos en el contrato principal figuran la elaboración de un prediagnóstico territorial y un análisis integrado de aspectos como los hábitats naturales, las dinámicas fluvial y marina, las actividades económicas, el ciclo del agua, los efectos previsibles del cambio climático y los recursos patrimoniales. La asistencia técnica adjudicada ahora permitirá profundizar en este último ámbito, considerado uno de los elementos con mayor potencial por la ciudadanía durante la primera fase del proceso participativo, celebrada el pasado mes de junio.

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha constatado que existen estudios centrados en aspectos concretos o en determinados periodos históricos de la zona, pero no un análisis global que relacione los recursos patrimoniales presentes en el territorio y permita articular una visión conjunta de su evolución. El objetivo de este trabajo es cubrir esa carencia y definir actuaciones que puedan incorporarse a la estrategia.

La asistencia técnica ha sido adjudicada a Pozu Espinos, Consultoría y Gestión Cultural SL tras obtener la mayor puntuación entre las tres ofertas presentadas. El gasto se distribuirá entre los ejercicios presupuestarios de 2026 y 2027, con una aportación de 3.308,63 euros este año y de 14.502,57 euros el próximo.