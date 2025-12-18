Usuarios y colectivos de Pajares y Fuentes de Invierno reclaman la gestión conjunta de ambas estaciones

Archivo - Estación de esquí de Fuentes de Invierno, en Asturias. - FUENTES DE INVIERNO - Archivo

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios, asociación de turismo de la montaña, concesionarios, clubes, AVV de la Raya, AVV del Brañilín y usuarios de las estaciones invernales y de montaña de Valgrande - Pajares y de Fuentes de Invierno han vuelto a trasladar este jueves su preocupación por la falta de apuesta decidida por las estaciones y han incidido en que "irremediablemente las estaciones de esquí asturianas han de caminar hacia una gestión conjunta, hacia la creación de una marca e imagen corporativa única que identifique la nieve de Asturias y, por supuesto, cohesionar el modelo y la marca con las dos estaciones de Castilla y León".

"Lo que podrían ser dos infraestructuras fundamentales para Asturias, para sumar y aportar al PIB del turismo de Asturias y de dos valles tan necesitados, no lo están siendo. La intención política parece clara pero, sin embargo, los anuncios no se convierten en acciones y ambos complejos arrastran deficiencias desde hace años de mayor o menor envergadura. Reclamamos al gobierno del Principado de Asturias que, de verdad, "coja el toro por los cuernos" y de solución a todos y cada uno de los problemas de ambas estaciones", destacan los colectivos en un comunicado.

Recuerdan los afectados que tras tres años de anuncios y promesas, y 18 años de funcionamiento, Fuentes de Invierno continua sin conexión eléctrica y produciendo energía en un entorno natural con generadores de gasóleo.

Destaca, además, como la única estación de la península sin nieve artificial, cuando esa es una apuesta común de todas las estaciones de esquí de ambos hemisferios con independencia de su latitud. También precisa de una instalación de servicios en la zona media, o un hangar en la zona baja, entre otras muchas necesidades.

A lo anterior, añaden que el Ayuntamiento de Aller no atiende sus competencias con la Raya; encontrándose la misma sin alumbrado público a la fecha actual.

"El desfasado e ineficaz modelo de gestión de Valgrande Pajares hace aflorar cada día nuevas averías fruto de una completa falta de anticipación, flexibilidad e inversiones en mantenimiento y mejoras; con consecuencias también en una compleja e ineficiente gestión de personal", destaca el comunicado.

Consideran incomprensible que el gobierno de Asturias no haga una apuesta decidida por el impulso de las estaciones de esquí y montaña de la manera que se está haciendo en el resto de España.

"Rogamos al Gobierno de Asturias que dé un paso al frente y demuestre su compromiso con estas instalaciones y valles, traducido en inversiones, estrategias de gestión, promoción conjunta y acciones", concluyen los afectados.