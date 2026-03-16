Los usuarios critican una nueva jornada sin remontes operativos en Valgrande-Pajares y reclaman explicaciones a Barbón

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OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Concesionarios, empresarios y clubes de las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, junto a las asociaciones vecinales del Brañillín y La Raya y la asociación de turismo de la montaña central (Asturcentral), han advrtido en un comunicado una nueva jornada sin remontes operativos en Valgrande-Pajares este pasado domingo 15 de marzo y han reclamado explicaciones al Gobierno del Principado y, en particular, al presidente Adrián Barbón.

Según el escrito, la página web oficial de la estación informaba ese día de "estación cerrada y apertura condicionada a la evolución del viento", si bien los representantes de usuarios y hosteleros sostienen que las condiciones de viento en la zona eran favorables y vinculan la falta de actividad a averías en el telecabina y en los dos telesillas en servicio (Valle del Sol y Cueto Negro), que atribuyen a problemas de congelación de mecanismos por hielo y humedad.

Las entidades firmantes señalan que, ante la ausencia de remontes en funcionamiento, finalmente se puso en marcha el telesilla de Cueto Negro, que tuvo que ser evacuado al poco tiempo al no conseguirse la puesta en marcha del motor térmico de apoyo, lo que, a su juicio, revela carencias de mantenimiento y de previsión en la explotación de las instalaciones.

Los colectivos alertan del impacto económico que estas incidencias tienen para los negocios vinculados a la estación, especialmente durante los fines de semana, y reclaman al Ejecutivo autonómico que adopte medidas para garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad del servicio en Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, en un contexto de temporada que ya ha registrado cierres por viento, problemas técnicos en remontes y jornadas con oferta esquiable muy limitada.

"¿A qué espera el señor Barbón para actuar?, ¿Tiene que pasar algo grave para que tome cartas en el asunto?", se preguntan los concesionarios, empresarios y clubes de las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, junto a las asociaciones vecinales del Brañillín y La Raya y la asociación de turismo de la montaña central (Asturcentral).