Utiel agradece a Gijón su colaboración durante la dana con un concierto gratuito en la Iglesia de San José

Archivo - El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón --en el centro-- junto a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, en el Ayuntamiento de Gijón. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio valenciano de Utiel agradecerá a Gijón con un concierto gratuito, en la Iglesia de San José, la colaboración prestada por diversos organismos municipales durante la dana de 2024, como son el personal de la EMA y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

Según una nota de prensa en el Consistorio gijonés, el encuentro musical, organizado por el Ayuntamiento de Utiel y la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, comenzará a las 20.15 horas y correrá a cargo de la Unión Musical Utielana, con 52 músicos, y de la Masa Coral de Utiel, con 30 integrantes.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que visitó Gijón en enero de 2025 para agradecer personalmente la ayuda prestada, volverá a la ciudad para acompañar a las formaciones musicales y entregarle a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, un recuerdo de parte de los vecinos del barrio de La Fuente, una de las zonas más afectadas por la dana en la que los profesionales gijoneses centraros sus labores de reconstrucción, además de en otras localidades como Sedaví y Benetúser.

"Todos los ciudadanos de Utiel estamos ilusionados con el concierto que van a ofrecer en la ciudad de Gijón", ha asegurado Gabaldón, quien ha puesto en valor a la Masa Coral Utielana y la Unión Musical Utielana.

"Esta visita es una muestra más del agradecimiento de todos los utielanos hacia esta ciudad tan querida de Gijón", ha agregado. "Nunca olvidaremos la inestimable ayuda que la ciudad de Gijón y la empresa municipal de aguas nos ofreció para poder resurgir y llenar de esperanza nuestras calles", ha reiterado.