Las vacunas de la gripe para los niños, por la nariz

Vacunación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha adquirido este año 44.000 dosis de la vacuna contra la gripe que se administra por la nariz, sin ninguna molestia, y evita los pinchazos, lo que puede contribuir a mejorar la aceptación de la inmunización entre la población infantil.

La vacunación infantil comenzó el 1 de octubre con el objetivo de proteger a los menores, uno de los grupos donde suele iniciarse la transmisión, y contribuir así a reducir la circulación del virus tanto entre las familias como en toda la comunidad.

Bajo el lema 'La gripe suele empezar entre los más pequeños. La protección también', la campaña pone el foco en la prevención y en la ampliación de la cobertura vacunal infantil como herramienta clave para limitar el impacto de la enfermedad durante los meses de mayor circulación del virus.