Valdesoto recorre la historia de los Pueblos Ejemplares a través de una exposición fotográfica

Archivo - Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía en Valdesoto, Siero, Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. - IMANOL RIMADA - Archivo

SIERO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad sierense de Valdesoto acoge hasta el próximo 8 de junio la exposición fotográfica '36 años de Pueblos Ejemplares de Asturias'. La muestra, que conmemora la trayectoria de este galardón concedido por la Fundación Princesa de Asturias, está instalada en el campo de la iglesia de San Félix.

A través de una nota de prensa, la Fundación informa de que la exposición ofrece una cuidada selección de imágenes y textos significativos que repasan la historia del premio, así como información de carácter general sobre la propia institución y los actos que se organizan en torno a la tradicional ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Valdesoto, que fue la localidad galardonada en la última edición de 2025 con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, se convierte así en el escenario de este recorrido visual por las treinta y seis comunidades vecinales, pueblos y espacios paisajísticos que han recibido este reconocimiento desde su creación en 1990.