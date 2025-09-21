Valeria Castro presenta en octubre en Gijón su segundo álbum, 'El cuerpo después de todo'

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante Valeria Castro actuará el próximo 18 de octubre en el Teatro de La Laboral de Gijón para presentar su segundo álbum, "El cuerpo después de todo", tras el éxito de su primera gira internacional con 82 conciertos con entradas agotadas.

El concierto dará comienzo a las 21.00 horas y las entradas están disponibles entre 35 y 46 euros. El nuevo trabajo de Valeria Castro, producido por Carles Campi Campón -ocho veces ganador del Latin Grammy y colaborador de artistas como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Vetusta Morla-, refleja un paso adelante en su madurez artística y personal.

Según ha explicado su equipo en una nota de prensa, el disco muestra a una mujer fuerte que afronta sus miedos y da vida a un puzzle de emociones que conecta con los sentimientos más profundos del público.

La artista palmera ha sido reconocida con dos nominaciones al Latin Grammy, el Premio MIN al Mejor Álbum de Raíz, el Premio ACAEM, la Medalla de Oro de Canarias y dos nominaciones a los Premios Goya.

En 2024 estuvo nominada al Goya a Mejor Canción Original por Por el amor de Andrea y en 2025 por El borde del mundo, de la película El 47, dirigida por Marcel Barrena.

A lo largo de su trayectoria, Valeria Castro ha compartido escenario con referentes de la música iberoamericana como Julieta Venegas, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Silvana Estrada, Vetusta Morla, Vicente García y Sílvia Pérez Cruz.

El concierto de Gijón promete ser una oportunidad única para disfrutar de la cercanía, la emoción y la sensibilidad de una de las voces más destacadas de la música actual.