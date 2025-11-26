Vanessa Gutiérrez destaca Artístiques como "hito cultural" que impulsa la creación femenina en asturiano

En el centro, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, entre la responsable de Puru Remangu, Marina Bruno, y el periodista y promotor musical Xicu Ariza. - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte de Asturias, Vanessa Gutiérrez González, ha destacado este miércoles el valor del festival Artístiques que, a su juicio, "va a suponer un hito en la cultura de Asturias y cuyo alcance responde a "muchas de las necesidades que tiene el sector", especialmente en materia de igualdad y de uso de la lengua asturiana.

Artístiques es un evento pionero y gratuito que combina artes escénicas, música y artes plásticas. Se celebra este sábado 29 de noviembre en los Kuivi Almacenes de Oviedo. La mayoría de las obras han sido creadas expresamente para el festival y las cerca de 40 artistas participantes son mujeres jóvenes que utilizan la lengua de su territorio como idioma de expresión.

Gutiérrez ga defendido la necesidad del festival y su impacto en el sector cultural: "Todo lo que consta este festival ya por sí mismo demuestra la necesidad que existe de que se produzca", ha afirmado. Su presencia en la presentación responde, según ha comentado, al "valor" del proyecto.

Gutiérrez ha subrayado la importancia de Artístiques para promover la igualdad de género y la visibilidad de las mujeres en la cultura. Según los datos de un estudio realizado por su departamento, el 44,3% de los puestos de trabajo culturales en Asturias están ocupados por mujeres.

Según ha detallado, la representación femenina sigue siendo menor en ámbitos como los grupos musicales, el sector discográfico o los promotores de espectáculos. "Eso también tiene consecuencias de cara a las artistas", ha señalado.

ARTÍSTIQUES, ESTE SÁBADO EN OVIEDO

El festival comienza a las 19.00 horas con la parte de Artes Plásticas, en la que participan María Ortiz, Luzia Pedregal, Iratxe Esteve, Juls, Inés Benito, Clara Nieto, Celia Pandiella, Dido Carrero y las estudiantes Raquel Mañana (ESAPA) y Lucía Álvarez (Escuela d'Arte d'Uviéu). Hasta las 21.30 horas crearán en vivo 10 obras sobre lienzo relacionadas con la filosofía del festival, que podrán ser adquiridas por el público.

A las 20.00 horas dará comienzo la sección de Artes Escénicas, con el estreno de cuatro obras creadas para Artístiques: Cuando pase l'iviernu, monólogo de las alumnas de la ESAD Carmen Capellá; Bañu nel cristal, performance de Adriana Yáñez, Nora Junquera y Julia Azcano; Materia Vivo, danza contemporánea de Xana Llaneza; y Cadasorbu, cadamosca, cadaherida que me xurgo: d'abducciones, sangre seco y viesca frondosa, monólogo poético-escénico de Paula Mata. Las obras abordan temas vinculados a la juventud, la salud mental, los trastornos de conducta alimentaria, la identidad, la cultura y la resistencia.

El cierre del festival será a las 21.30 horas con música, incluyendo la primera Muestra de Asturianada Electrónica, en la que las cantadoras Alicia Villanueva y Lucía Rojo se acompañarán de los productores Llevólu'l Sumiciu y Fruela 757 y de las escritoras Blanca Fernández, Marina Pangua y Ánxela Gómez d'Ávila para crear seis piezas inéditas que combinan la tonada asturiana con música electrónica. Además, actuarán las artistas invitadas Catuxa Salom (Galicia) y Süne (País Vasco), y el trío de jóvenes pandereteras Rellume.

Gutiérrez ha destacado el valor del festival para la política cultural del Principado y su contribución a la promoción del asturiano. En su opinión, Artístiques "traza los caminos a los que hay que ir avanzando" para responder a las necesidades del sector.

A su juicio, el festival "va a suponer un hito en la cultura de Asturias y en la sociedad asturiana, y también en el sector cultural". "No estamos aquí solo por amor al arte, sino también porque queremos poder vivir profesionalmente del arte, y que lo hagan las mujeres", ha añadido.