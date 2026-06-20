Vanessa Gutiérrez destaca la "riqueza" de Mes Mazcaraes en Asturias durante la celebración del FIMI

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez durante la celebración del FIMI. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha manifestado que ya se ha dado el "paso fundamental" para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) Les Mazcaraes d'Iviernu después de que el pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias haya informado favorablemente de la incoación del expediente y ha incidido en que "la manifestación lo merece y es muy rica en Asturias".

"Hay muchos colectivos que con gran voluntarismo llevan años recuperándola. Pero hay una tradición muy viva y que está sufriendo también innovaciones, cosa que es muy interesante y casi un requisito dentro de los bienes de interés cultural", dijo la consejera.

Gutiérrez ha recibido a la delegación institucional que participa en el XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI). Ha indicado que este festival es "una oportunidad más histórica de poner en valor tanto a las nuestras máscaras como ver el gran potencial que tiene toda esta tradición que nos llega común con muchísimas otras comunidades, no solamente de la península ibérica sino también de otros países".

Les Mazcaraes d'Iviernu son celebraciones, vinculadas al ciclo festivo invernal, que combinan personajes enmascarados, música, escenificación y ritualidad. Se trata de manifestaciones culturales complejas, con un fuerte arraigo comunitario, que se han mantenido vivas gracias a su transmisión generacional. Su protección permitirá reforzar su conservación.