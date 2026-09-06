Varios árboles caídos por una tormenta obligan a cortar parcialmente la A-66 hacia Gijón

Árboles caídos en la A-66, sentido Gijón. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La caída de varios árboles y ramas debido a una tormenta ha obligado a cortar parcialmente la calzada de la autovía A-66 en sentido Gijón, a la altura del punto kilométrico 31, donde la Guardia Civil regula la circulación de los vehículos.

Según ha informado el Instituto Armado, la incidencia se ha producido a las 09.20 horas de este domingo tras las precipitaciones. Ante esta situación, tres patrullas del Destacamento de Tráfico de Oviedo se han desplazado al lugar para trabajar en los puntos afectados y facilitar el paso a los usuarios de la vía.