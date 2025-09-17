Vecinos de La Corredoria denuncian el veto del PP y PSOE a su comparecencia en la Junta General

Los portavoces vecinales Emilio Pérez y Paulino Álvarez junto a la concejal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Pontón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes vecinales del barrio ovetense de La Corredoria han mostrado este miércoles su profunda decepción ante la actuación conjunta del PP y PSOE, que han impedido que puedan exponer sus reivindicaciones sobre la reapertura del enlace entre la AS-II y el barrio de La Corredoria (Oviedo) en la Junta General ante la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales.

"Vemos con sorpresa que sus señorías del PP y del PSOE tuvieron a bien aunar esfuerzos y votar en conjunto, pasando el rodillo del bipartidismo", han declarado los portavoces vecinales, Emilio Pérez y Paulino Álvarez, que han manifestado su frustración por la situación actual, señalando que "nadie nos quiere escuchar ni recibir".

La situación ha llevado a los vecinos de La Corredoria a sentirse completamente defraudados con el sistema político. "Nos sentimos absolutamente traicionados por el bipartidismo", ha manifestado Pérez, quien ha añadido: "Cuando el PSOE y el PP juntan esfuerzos, pasan el rodillo y aquí no queda títere con cabeza. Lo que pasa es que lo hacen para destruir. Ojalá se juntaran para buenas cosas y buenas iniciativas".

Han denunciado que los políticos solo se acercan a los ciudadanos en época electoral: "Esperamos que los vecinos tomen buena nota. Cuando nos quieran escuchar será cuando toquen las elecciones y empiecen a poner los chiringuitos en la plaza del Concellín y vayan por ahí a darnos abrazos, besos y pegatinas. Esperemos que todo el mundo tenga en cuenta todo esto".

Los vecinos han recordado la existencia de este enlace viario que podría descongestionar la zona sin necesidad de grandes inversiones. "Es un enlace que está hecho, que no hay que gastar ni un duro, que puede abrirse perfectamente en dos direcciones para el tráfico ligero", han explicado, mostrando su frustración por la inacción de las administraciones.

Denuncian además el progresivo estado de abandono de este vial cerrado, donde "ya ronda la maleza" y, según relatan, el entorno empieza a parecer "un jardín botánico", con vegetación descontrolada. "Por la noche aparece algún romántico haciendo grafitis y dejándoles mensajes, pero a las 10 de la mañana ya ha pasado el servicio de limpieza para que no se vea nada. Para eso andan finos, andan rápidos, porque lo que no quieren es mala propaganda", han añadido.

La concejal de IU del Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Pontón, que ha acompañado a los vecinos en sus reivindicaciones, ha señalado que "el enlace se cerró indebidamente cuando se abrió el que lleva de la AS-II al HUCA, generando importantes complicaciones para los residentes".

Pontón ha subrayado que los vecinos "llevan muchísimo tiempo pidiendo reuniones tanto con la Dirección General de Carreteras, con la consejería y con todo aquel que pudiera solucionar la situación sin éxito alguno" y ha insistido en que "nadie les recibe". "Incluso el Ayuntamiento de Oviedo ha realizado requerimientos e informes para intentar resolver el problema", ha concluido.