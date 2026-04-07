Vecinos de Pravia y Cudillero se oponen al polígono eólico IEP-Pravia: Recogen fondos para su defensa legal

Pravia - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Pravia y Cudillero pertenecientes a la Asociación Lin de Cubel han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para financiar la defensa cívica y legal frente al proyecto del polígono eólico IEP-Pravia, promovido por AMR 2 Energías Renovables S.L., que prevé la instalación de aerogeneradores de más de 200 metros de altura en el entorno del Llan de Cubel (Sierra del Pumar). Esta infraestructura afectaría a los concejos de Pravia, Cudillero, Salas y Valdés e incumpliría las distancias de los aerogeneradores a las casas de los vecinos de Sangreña, Valdidiellu, Carceda, Orderias y Ablaneu.

En una nota de prensa, la asociación ha alertado de que se trata de un enclave "de alto valor ecológico", fuente de agua para los pueblos y hábitat de fauna protegida y protectora. También han denunciado el "abandono" a la población afectada por parte del Ayuntamiento de Pravia y han incidido en que "el modelo de implantación del proyecto responde a una lógica de burbuja especulativa eólica más que a una verdadera transición ecológica".

"Renovables sí, pero no así. No se puede llamar ecológica a una transición que destruye la naturaleza y el modo de vida de las comunidades rurales", señalan desde Lin de Cubel.

UNA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

La asociación ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding tiene como objetivo reunir 11.000 euros para sostener una estrategia de defensa que incluye asesoría jurídica, la presentación de dos contenciosos, y la elaboración de peritajes independientes sobre agua, ruido, fauna y paisaje.

Además, la campaña busca visibilizar la amenaza ambiental y social que supone este tipo de despliegue eólico "cuando no incorpora garantías suficientes de protección del territorio ni participación ciudadana real".