Vegas (Convocatoria) alerta del "retroceso democrático" tras los resultados electorales en Aragón

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha valorado negativamente los resultados de las elecciones en Aragón, enmarcándolos en un contexto internacional de "retroceso democrático". "Es un fenómeno global de todas las democracias occidentales. Desgraciadamente vivimos tiempos de involución política donde fuerzas antidemocráticas están ganando terreno", ha señalado este lunes.

Vegas ha calificado el resultado como "un mal resultado", y ha destacado que el PP, al perder dos escaños, "necesita todavía más a Vox", que "ha doblado su representación institucional", algo que, en su opinión , "siempre una mala noticia para cualquier sociedad y para cualquier pueblo".

A pesar de estos resultados, ha celebrado el escaño de Izquierda Unida Movimiento Sumar y el avance de la Chunta Aragonesista, que "con eis diputados doblan su representación", aunque ha advertido de que se trata de "una victoria pírrica porque el resultado es enormemente desastroso para el pueblo aragonés".

En relación con Asturias, Vegas ha afirmado que se trata de "un escenario distinto", con un gobierno y un bloque progresista sólido", aunque ha insistido en que ese escenario debe trabajarse "para evitar un gobierno del PP y Vox".