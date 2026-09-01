Vegas (Convocatoria) lamenta que el Principado haya renunciado a La Florida para un recurso de menores

Xabel Vegas - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS en la Junta General del Principado de Asturias, Xabel Vegas, ha lamentado este martes la decisión del Gobierno asturiano de descartar emplazar un centro de menores no acompañados en el barrio de La Florida, en Oviedo.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Vegas ha querido dar la bienvenida a la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy. "Pero sí que tenemos que lamentar que una de las primeras decisiones que ha tomado esta consejera haya sido renunciar a la localización de La Florida para acoger a ocho niñas migrantes procedentes de Ceuta", ha dicho Vegas.

Vecinos de La Florida venían protagonizando en las últimas fechas una serie de protestas contra la habilitación de recursos de un centro de menores no tutelados, que el Gobierno asturiano aseguraba que procedían de otro centro en Avilés. Finalmente, el de La Florida ha quedado descartado.

Vegas considera que esos vecinos que protestaban "han sido instrumentalizados por la extrema derecha". Considera que el Gobierno del Principado ha renunciado ha "hacer pedagogía" con ellos.

"Además, la decisión que ha tomado el Principado lanza un mensaje que a nosotros parece enormemente preocupante, que es que basta que organizaciones ultras como Vox o como Falange Española o incluso neonazis como Núcleo Nacional se manifiesten para que el Gobierno del Principado recoja cable con un asunto tan importante como la acogida de esas menores migrantes", ha zanjado Vegas.