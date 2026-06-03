Vegas (Convocatoria) pide "responsabilidad" a Duro Felguera y Pumares (Foro) tacha de "chapuza" el préstamo del Gobierno

Archivo - El Tallerón de Duro Felguera en Gijón. Indra. Industria de defensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La adquisión por parte de Indra del taller de Barros (Langreo) y la situación de Duro Felguera ha centrado parte de las críticas de los portavoces parlamentarios de Convocatoria-IU y Foro Asturias, Xabel Vegas y Adrián Pumares, respectivamente, tras la reunión de este miércoles de Portavoces en la Junta General.

Vegas ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los dirigentes de Duro Felguera en relación con la posible venta del taller de Barros a Indra, una operación que considera "clave" para la generación de empleo en la región. "Estamos hablando de una empresa que ha recibido millones de dinero público, que ha sido rescatada con millones de dinero público y ahora tiene en sus manos poder vender ese taller de Barros para que se genere empleo en Asturias", ha recordado Vegas.

El parlamentario de Convocatoria ha advertido de que la dirección "no puede poner palos en la rueda a esa operación" y ha insistido en que, aunque las posturas parecen estar "cada vez más cerca", la empresa debe realizar "un ejercicio de responsabilidad". A su juicio, "el bien común tiene que estar por encima de los intereses individuales y económicos" de una compañía que, según ha subrayado, "probablemente no hubiera sobrevivido" sin la inyección de fondos públicos.

Por su parte, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, se ha mostrado muy crítico con la gestión del Ejecutivo autonómico y con el papel de las fuerzas de izquierda en el Parlamento asturiano. Pumares ha lamentado que el Gobierno se caracterice por "socializar las pérdidas de entidades privadas" y ha denunciado el rechazo del PSOE, Izquierda Unida y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé a que la Sindicatura de Cuentas investigue el préstamo de 6 millones de euros concedido a la compañía por el Principado.

Pumares ha señalado que, a diferencia de la SEPI, que sí cuenta con garantías de cobro, el Gobierno asturiano realizó una "auténtica chapuza" con un préstamo que "ahora ya sabemos que no vamos a cobrar".

El portavoz de Foro ha calificado de "cachondeo" que Duro Felguera se niegue a vender el taller de Barros a Indra por esa misma cuantía (6 millones de euros) para generar riqueza en Langreo, mientras se "escapa con esos millones que son de todos los asturianos".

Por ultimo, Pumares ha mostrado su "sorpresa" con que Izquierda Unida y el alcalde de Langreo pongan "el grito en el cielo" ante el "desplante" de la empresa, a la vez que ha censurado que "cuando toca votar en la Junta General para determinar por qué diablos Duro Felguera no va a devolver esos millones, ahí todos se niegan a investigar".