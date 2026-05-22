Vegas urge al Principado a retirar concesiones a empresas mineras privadas y que Hunosa asuma la gestión

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Asturies ha reclamado este viernes un "cambio drástico e inmediato" en la política de recursos extractivos de la comunidad autónoma. Ante la situación de incertidumbre laboral e impagos salariales que sufren los trabajadores de Mina Miura (Ibias), la formación ha propuesto tramitar los expedientes de caducidad para las concesiones mineras que incumplan sistemáticamente sus obligaciones y rescatar su gestión a través del Grupo Hunosa.

Para llevar a cabo esta medida, la organización ha solicitado que el Consejo de Gobierno ejerza sus derechos de reserva sobre dichas explotaciones, un mecanismo contemplado en la Ley de Minas. A juicio de la formación, el actual modelo de concesiones de explotación de carbón en manos de operadores privados cuyo único objetivo es el "beneficio rápido" se encuentra "completamente agotado" y es "peligroso".

El coordinador de la formación y diputado autonómico de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha advertido de que este modelo privado genera incertidumbre y es estructuralmente peligroso. "El dramático accidente de la mina de Cerredo fue un trágico recordatorio de que la falta de control, la precarización y la dejadez empresarial pueden costar vidas humanas. No podemos permitir que la seguridad y el interés general queden subordinados a la lógica de la especulación", ha afirmado.

Desde la formación insisten en que el debate fundamental radica en quién controla los recursos estratégicos del territorio, bajo qué condiciones se explotan y qué retorno social, laboral e industrial generan. Asimismo, critican la incapacidad demostrada por ciertos operadores privados --algunos de ellos con problemas crónicos de solvencia o antecedentes judiciales-- para garantizar los salarios y la responsabilidad ambiental.

En este sentido, Vegas ha defendido que el Principado recupere concesiones como las de Cerredo y Tormaleo para que sea el Grupo Hunosa quien asuma directamente su gestión como medio propio de la administración. "No estamos defendiendo un regreso al viejo modelo del carbón ni una minería sin límites; defendemos una transición ecológica inteligente, industrial y socialmente justa", ha matizado, destacando el know-how de Hunosa y su orientación hacia las energías renovables, las nuevas tecnologías y los servicios ambientales.

El diputado también ha cargado contra empresarios vinculados a la "historia más oscura de la minería asturiana", citando a Victorino Alonso, Chus Mirantes, Rodolfo Cachero o Fernando Martínez Blanco. "Algunos de esos siniestros personajes están o han estado en prisión y otros tienen un futuro judicial enormemente complicado que pone de manifiesto de qué tipo de empresarios estamos hablando. No vamos a permitir que esa lista siga aumentando a costa de recursos que podrían ser públicos, de la seguridad de los trabajadores y de la restauración ambiental del entorno de las minas", ha señalado el diputado.

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA EUROPEA

Por último, la formación vincula esta estrategia con el debate de la Unión Europea sobre la reducción de la dependencia de terceros países en materias primas esenciales, señalando que el suroccidente asturiano cuenta con recursos clave vinculados a materiales carbonosos avanzados de alta pureza y subproductos del carbono para el almacenamiento energético y componentes críticos.

A este respecto, Vegas ha recordado que el carbón disponible en Mina Miura es una "antracita de la más alta calidad que puede tener usos no térmicos estratégicos". Por ello, concluyen que este caso debe marcar un "punto de inflexión definitivo" para blindar el tejido productivo frente a proyectos especulativos y consolidar una política industrial pública y moderna.