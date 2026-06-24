Veinte empresas participan desde hoy en el proyecto de agendas comerciales de Caja Rural de Asturias y la Cámara - CÁMARA DE COMERCIO

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Asturias y la Cámara de Comercio de Oviedo han celebrado este miércoles el primer encuentro de la nueva edición de 'Agendados', el programa de agendas comerciales diseñado para ayudar a las empresas asturianas a generar nuevas oportunidades de negocio, mejorar sus procesos de venta y acceder a potenciales clientes.

La jornada de presentación a las 20 empresas seleccionadas tuvo lugar en las instalaciones camerales de Oviedo y contó con la participación del director de Empresas de Caja Rural de Asturias, Miguel Ángel Traverso, y del presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. Además, la empresa LISFERSA compartió su experiencia tras haber participado en una edición anterior del programa.

El presidente de la Cámara ha mostrado su satisfacción por los resultados que ha logrado este programa, que cumple siete ediciones, mientras que el director de Empresas de la Caja Rural de Asturias ha asegurado que el objetivo de este proyecto es que las empresas del mercado local "sondeen" otros mercados para poder vender sus productos.

Agendados es una iniciativa que se desarrolla gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Cámara de Comercio de Oviedo y Caja Rural de Asturias, con el objetivo de reforzar la competitividad del tejido empresarial asturiano mediante la apertura de nuevos canales comerciales.

Las 20 empresas seleccionadas iniciarán desde hoy un proceso en el que contarán con acompañamiento especializado y conocimiento del mercado.