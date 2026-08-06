La venta de coches de ocasión baja un 3,5% en Asturias en julio, con 4.131 unidades transferidas

Archivo - Vehículos de ocasión. Concesionario. Coches. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de vehículos de ocasión en el Principado de Asturias ha descendido un 3,5% en julio en comparación con el mismo mes de 2025, tras registrarse 4.131 unidades transferidas, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En concreto, la compraventa de turismos ha descendido también un 3,5%, con 3.548 unidades, mientras que los vehículos comerciales ligeros han experimentado una caída del 3,6%, alcanzando las 583 unidades.

En los siete primeros meses del año, Asturias ha acumulado 28.403 vehículos de ocasión transferidos, lo que supone un incremento del 1,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. De esta cifra, los turismos de ocasión han sumado 24.597 compras, con una subida del 2,2%, mientras que las furgonetas alcanzaron las 3.806 unidades, con un descenso del 1,7%.

En el conjunto nacional, la comercialización de vehículos usados ha retrocedido un 0,4% en julio, con un total de 227.653 operaciones (195.180 turismos, un 0,6% menos, y 32.473 comerciales ligeros, un 1% más). En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, las transferencias en España han crecido un 2% en comparación con el año anterior, hasta alcanzar 1.512.146 vehículos.